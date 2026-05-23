استقالة مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد

أعلنت تولسي جابارد أنها ستستقيل من منصبها كمديرة للاستخبارات الوطنية الأمريكية في إدارة ترامب، مشيرة إلى تشخيص إصابة زوجها مؤخراً بسرطان العظام.

وكتبت في رسالة استقالتها التي حصلت عليها شبكة سي بي إس نيوز: “لقد ساندتني قوته وحبه في كل تحدٍّ واجهته. لا أستطيع بضمير مرتاح أن أطلب منه خوض هذه المعركة بمفرده بينما أستمر في هذا المنصب المرهق والمستنزف للوقت”.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن جابارد “قامت بعمل رائع، وسنفتقدها”.

يسري مفعول استقالتها اعتباراً من 30 يونيو. وقال ترامب إن آرون لوكاس، نائب المدير الرئيسي، سيتولى منصب المدير بالنيابة.