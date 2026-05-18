استقرار أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب اليوم بعد أن عوض الدعم الناتج عن ضعف الدولار الأمريكي تأثير الضغوط الناجمة عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة ومخاوف التضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط.

وبحلول الساعة 1510 بتوقيت جرينتش، لم يشهد الذهب في المعاملات الفورية تغييرًا يذكر وظل عند 4536.19 دولارًا للأونصة (الأوقية)، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة ‌للذهب تسليم يونيو حزيران 0.4% إلى 4541.40 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت ​الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 76.56 دولارًا للأوقية في حين نزل ​البلاتين 0.5% إلى 1963.23 دولارًا وانخفض أيضًا البلاديوم 0.7% إلى 1402.53 دولار.