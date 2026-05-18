Icon

فرق راجلة ومنظومة ذكية لتعزيز إرشاد ضيوف الرحمن Icon سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة Icon سعود بن طلال يكرّم الفائزين في مبادرة فصيح هجر للخطابة Icon مقتل منفذ هجوم مسجد سان دييغو بعد إطلاق نار بالمركز الإسلامي Icon خالد بن سعود يشهد حفل التخرج لمنشآت التدريب التقني والمهني بتبوك Icon 10 وظائف شاغرة في مجموعة الراشد Icon النفط يقفز 3% لأعلى مستوى في أسبوعين Icon وزارة الداخلية: تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخوّل حاملها لأداء فريضة الحج Icon الصحة: تسجيل 10 حالات إجهاد حراري حتى الأول من ذي الحجة Icon 32 وظيفة شاغرة بفروع شركة PARSONS Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

استقرار أسعار الذهب اليوم

الإثنين ١٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٥٥ مساءً
استقرار أسعار الذهب اليوم
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استقرت أسعار الذهب اليوم بعد أن عوض الدعم الناتج عن ضعف الدولار الأمريكي تأثير الضغوط الناجمة عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة ومخاوف التضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط.

وبحلول الساعة 1510 بتوقيت جرينتش، لم يشهد الذهب في المعاملات الفورية تغييرًا يذكر وظل عند 4536.19 دولارًا للأونصة (الأوقية)، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة ‌للذهب تسليم يونيو حزيران 0.4% إلى 4541.40 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت ​الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 76.56 دولارًا للأوقية في حين نزل ​البلاتين 0.5% إلى 1963.23 دولارًا وانخفض أيضًا البلاديوم 0.7% إلى 1402.53 دولار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الذهب يتجه صوب خسارة أسبوعية
السوق

الذهب يتجه صوب خسارة أسبوعية

السوق
الذهب يصعد 0.3% في المعاملات الفورية
السوق

الذهب يصعد 0.3% في المعاملات الفورية

السوق
الذهب يتراجع لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع
السوق

الذهب يتراجع لأدنى مستوى في أكثر من...

السوق
أسعار الذهب تستقر قرب 4720 دولار للأونصة
السوق

أسعار الذهب تستقر قرب 4720 دولار للأونصة

السوق