استقرار أسعار الذهب

‌استقرت أسعار الذهب بشكل عام، اليوم، بالقرب من أعلى مستوى لها في أسبوع.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4688.16 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعه بنحو ثلاثة بالمئة أمس الأربعاء إلى أعلى مستوى له ‌منذ 27 أبريل.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.1% إلى 4696.60 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 77.16 ‌دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1% إلى 2062.50 دولارًا، وانخفض البلاديوم 0.3% إلى 1533.25 دولارًا.