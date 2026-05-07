استقرار أسعار الذهب

الأمن البيئي يضبط مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة في الشرقية شجرة القشطة في جازان.. محصولٌ استوائيّ واعدٌ يعزز كفاءة الإنتاج الزراعي فرص تطوعية لخدمة قاصدي المسجد النبوي خلال موسم حج 1447هـ الجوازات توضح مزايا البوابات الإلكترونية وآلية الاستفادة منها أمانة جدة تُعلن اكتمال استعداداتها لموسم حج 1447هـ بدء المرحلة السادسة من عملية فصل التوأم التنزاني نانسي ونايس القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 180 كيلو قات في جازان حقيقة رمز QR Code لحضور جنازة هاني شاكر باكستان متفائلة وتترقب اتفاق واشنطن وطهران صواعق وبَرَد وسيول.. تقلبات جوية تضرب منطقة الرياض
استقرت أسعار الذهب بشكل عام، اليوم، بالقرب من أعلى مستوى لها في أسبوع.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4688.16 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعه بنحو ثلاثة بالمئة أمس الأربعاء إلى أعلى مستوى له منذ 27 أبريل.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.1% إلى 4696.60 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 77.16 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1% إلى 2062.50 دولارًا، وانخفض البلاديوم 0.3% إلى 1533.25 دولارًا.