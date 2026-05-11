اشتعال النيران بطائرة تركية أثناء هبوطها في مطار نيبال الرئيسي

الإثنين ١١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢١ صباحاً
المواطن- فريق التحرير

اشتعلت النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية أثناء هبوطها اليوم في مطار تريبوفان الدولي بالعاصمة النيبالية كاتماندو، دون تسجيل أي إصابات بين الركاب أو أفراد الطاقم.

وأفاد مسؤولون في المطار أن الرحلة القادمة من إسطنبول تعرضت لحريق في الإطار الخلفي الأيمن للطائرة، صاحبه تصاعد للدخان، ما استدعى تدخل فرق الطوارئ التي تمكنت من السيطرة على الحريق وإجلاء الركاب بسلام.

وأوضح المسؤولون أن الحادث تسبب في إغلاق المطار صباح اليوم، فيما كان على متن الطائرة 277 راكبًا، وهي من طراز (إيرباص A330).

