اعتماد 8 جوامع لإقامة صلاة عيد الأضحى بينبع الصناعية

اعتمدت الهيئة الملكية بينبع 8 جوامع لإقامة صلاة عيد الأضحى لعام 1447هـ، في عدد من الأحياء السكنية ينبع الصناعية؛ بهدف التيسير على المصلين، وتوفير مواقع قريبة ومهيأة لاستقبالهم صباح يوم العيد.

وشملت الجوامع، جامع أبي بكر الصديق بحي النواة، وجامع الإمام محمد بن عبدالوهاب بحي العيون، وجامع الإمام عبدالعزيز بن باز بحي خالد، وجامع عمر بن عبدالعزيز بحي النخيل، وجامع عبدالرحمن بن عوف بحي الجابرية، وجامع أم المؤمنين سودة بنت زمعة بحي السميري، وجامع جرير البجلي بحي العزيزية، وجامع الإمام البخاري بحي رضوى، وذلك ضمن الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتهيئة الأجواء المناسبة للمصلين، بما يعزز روحانية المناسبة وراحة الأهالي والزوار.

ودعت الهيئة الجميع إلى التقيد بالإرشادات التنظيمية والتبكير إلى مصليات العيد والجوامع المعتمدة لصلاة عيد الأضحى التي ستقام عند الساعة 5:55 صباحًا.