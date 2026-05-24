ضبط 4 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج أثناء محاولتهم دخول العاصمة المقدسة | اعتماد 8 جوامع لإقامة صلاة عيد الأضحى بينبع الصناعية | رئاسة الشؤون الدينية تُتيح "مقرأة الحرمين الإلكترونية" لتعليم القرآن الكريم وتصحيح التلاوة عن بُعد | وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر 80 رخصة تعدينية جديدة | نائب أمير نجران يطّلع على جاهزية مصليّات وجوامع المنطقة لأداء صلاة عيد الأضحى | قوات أمن الحج تضبط 8 وافدين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج | وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يدينون افتتاح ما يسمى إقليم أرص الصومال سفارة بالقدس المحتلة | الصحة تفعّل 30 وحدة صحية في المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن | السعودية ضيف شرف في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026 | بطاقة نسك.. بطاقة ذكية تجسد ريادة المملكة في خدمة ضيوف الرحمن

اعتماد 8 جوامع لإقامة صلاة عيد الأضحى بينبع الصناعية

الأحد ٢٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٤٧ مساءً
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اعتمدت الهيئة الملكية بينبع 8 جوامع لإقامة صلاة عيد الأضحى لعام 1447هـ، في عدد من الأحياء السكنية ينبع الصناعية؛ بهدف التيسير على المصلين، وتوفير مواقع قريبة ومهيأة لاستقبالهم صباح يوم العيد.
وشملت الجوامع، جامع أبي بكر الصديق بحي النواة، وجامع الإمام محمد بن عبدالوهاب بحي العيون، وجامع الإمام عبدالعزيز بن باز بحي خالد، وجامع عمر بن عبدالعزيز بحي النخيل، وجامع عبدالرحمن بن عوف بحي الجابرية، وجامع أم المؤمنين سودة بنت زمعة بحي السميري، وجامع جرير البجلي بحي العزيزية، وجامع الإمام البخاري بحي رضوى، وذلك ضمن الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتهيئة الأجواء المناسبة للمصلين، بما يعزز روحانية المناسبة وراحة الأهالي والزوار.
ودعت الهيئة الجميع إلى التقيد بالإرشادات التنظيمية والتبكير إلى مصليات العيد والجوامع المعتمدة لصلاة عيد الأضحى التي ستقام عند الساعة 5:55 صباحًا.

