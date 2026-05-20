اقتران كوكب المشتري بـ القمر يُزيّن سماء المملكة

الأربعاء ٢٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٩ مساءً
المواطن - واس

رُصد في سماء منطقة الحدود الشمالية، اليوم، اقترانُ كوكب المشتري مع القمر، في مشهدٍ فلكيٍّ لافتٍ جذب أنظار المهتمين بعلم الفلك وهواة الرصد الليلي؛ لما يحمله من جمالٍ بصريٍّ ودلالاتٍ علمية.

وقد ظهر هلال شهر ذي الحجة مقترنًا بعملاق المجموعة الشمسية، إلى جانب نجم (77 Gem) ونجم رأس التوأم المؤخر، مما أضفى على المشهد تناغمًا سماويًا بديعًا، وزاد من جماله تألّقُ كوكب الزهرة اللامع أسفل المشهد.
وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء، عدنان خليفة، أن هذا الاقتران يُعد من الظواهر الفلكية المتكررة نسبيًا؛ حيث يظهر كوكب المشتري -أكبر كواكب المجموعة الشمسية- قريبًا ظاهريًا من القمر في السماء، نتيجةَ اصطفافهما من منظور الراصد على الأرض، دون وجود تقاربٍ حقيقي في المسافة بينهما.

وبيّن أن كوكب المشتري يتميّز بسطوعه العالي، مما يجعله سهلَ الرؤية بالعين المجردة، خاصةً عند اقترانه بالقمر، فيما يُضفي القمر، بإضاءته الطبيعية، مشهدًا بصريًا بديعًا يعكس دقة النظام الكوني.
وشهدت مناطق متفرقة من الحدود الشمالية أجواءً صافيةً أسهمت في وضوح الرصد؛ حيث وثّق عددٌ من الهواة هذه الظاهرة بعدساتهم، في ظل الاهتمام المتزايد بالأنشطة الفلكية والتصوير الليلي في المنطقة.

ويُعد هذا الاقتران فرصةً لتعزيز ثقافة الرصد الفلكي، وربط المجتمع بمظاهر الكون، وتشجيع الاهتمام بالعلوم واستكشاف الفضاء، في ظل ما تشهده المملكة من اهتمامٍ متنامٍ بعلوم الفضاء والفلك.

