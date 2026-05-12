اكتمال إعلان المناطق العقارية بمدينة الرياض للتسجيل العيني للعقار

أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد اكتمال إعلان جميع المناطق العقارية الواقعة ضمن النطاق العمراني لمدينة الرياض للتسجيل العيني للعقار، مؤكدًا استمرار أعمال السجل العقاري في استقبال طلبات تسجيل العقارات، إلى جانب اكتمال الخارطة العقارية الرقمية للمدينة على منصة السجل العقاري.
وأوضح أن أعمال السجل العقاري في مدينة الرياض انطلقت في مايو 2023، في إطار تكامل الجهود والشراكة بين الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالقطاع العقاري، بما يعزز موثوقية البيانات العقارية ويرسخ التحول نحو منظومة عقارية رقمية متكاملة.
وبيّن أن اكتمال إعلان مدينة الرياض للتسجيل العيني للعقار يعني اكتمال شمول جميع العقارات الواقعة داخل النطاق العمراني للمدينة بأعمال السجل العقاري، بحيث تصبح جميع المناطق العقارية في الرياض مرتبطة نظامًا بأنظمة السجل العقاري، بما يتيح لملاك العقارات تنفيذ إجراءات التسجيل العيني الأول عبر منصة السجل العقاري، والاستفادة من الخدمات الرقمية المرتبطة بتوثيق الملكيات وإصدار السجلات العقارية وتنفيذ التصرفات العقارية وفق منظومة رقمية موحدة ومعتمدة.
وأشار إلى أن إجمالي العقارات التي تم إعلانها في مدينة الرياض منذ انطلاق أعمال السجل العقاري وحتى اكتمال الإعلان بلغ أكثر من 1,250,240 مليون عقار ضمن 52 منطقة عقارية، فيما تجاوز عدد العقارات المسجلة بلغ 710,110 عقارات، بما يمثل نحو 57% من إجمالي المناطق العقارية المعلنة في المدينة.
يُذكر أن اكتمال الخارطة العقارية الرقمية لمدينة الرياض يمثل خطوة تنظيمية نوعية نحو بناء مرجعية عقارية موحدة، تدعم دقة البيانات، وتعزز كفاءة التعاملات العقارية، وترفع مستوى الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري بالمملكة، وتدعو الهيئة ملاك العقارات بالمناطق العقارية المعلنة إلى تسجيل عقاراتهم، من خلال منصة السجل العقاري (https://rer.sa/)، أو تطبيق السجل العقاري، والتواصل مع مركز خدمة العملاء (199002) للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل، للاستفادة من خدمات السجل العقاري.