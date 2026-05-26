اكتمال تصعيد الحجاج إلى عرفات بفارق ساعتين عن الموسم الماضي

الثلاثاء ٢٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١:٣٠ مساءً
أعلن المركز العام للنقل، الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، اكتمال تصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات عند الساعة 7:56 صباحًا، قبل التوقيت المُحقق في موسم حج 1446هـ بساعتين، ضمن الخطط التشغيلية المعتمدة لموسم حج 1447هـ.
وأشار المركز إلى أن هذا التقدّم الزمني يعكس الأثر التراكمي للتحسينات التشغيلية التي يطبّقها سنويًا ضمن منظومة الهيئة الملكية لخدمة ضيوف الرحمن.
وأوضح أن عمليات التصعيد شملت ثلاثة أنماط من النقل، هي: الحافلات الترددية، والنقل التقليدي، وقطار المشاعر المقدسة، وذلك وفق الخطط التشغيلية المعتمدة لموسم الحج.
وبيّن المركز أن عمليات التصعيد نُفذت وفق الجداول الزمنية المحددة، عبر تكامل منظومة النقل والتنسيق المستمر بين الجهات التشغيلية والأمنية والخدمية، بما يعكس الانضباط الذي تشهده حركة التنقل بين المشاعر المقدسة.
وأكد أن نجاح خطة التصعيد إلى عرفات يأتي -بتوفيق الله- ثم بتكامل الجهود بين الجهات العاملة في منظومة الحج، ورفع الجاهزية التشغيلية، والالتزام بالخطط المعتمدة، بما يُسهم في تمكين ضيوف الرحمن من أداء نسكهم بكل يُسر وطمأنينة.

