الآيات القرآنية تتجلى بخيوط الذهب والفضة في كسوة الكعبة المشرفة

تتجلى في كسوة الكعبة المشرفة إحدى أبهى صور الجمال الإسلامي، إذ تتحول الآيات القرآنية والخطوط العربية إلى مشهد بصري مهيب، تطرز فيه الآيات بخيوط الذهب والفضة على الحرير الأسود، في صورة تجسد العناية المتواصلة ببيت الله الحرام، وامتداد الإرث الإسلامي المرتبط بتشريف الكعبة المشرفة عبر العصور.

وتبرز الآيات القرآنية المنسوجة على الكسوة بوصفها العنصر الأبرز في تفاصيلها الفنية، حيث تطرز بأسلاك الفضة المطلية بالذهب عيار (24) على الحرير الطبيعي الأسود، وفق تشكيلات خطية دقيقة تستند إلى فن الخط العربي الإسلامي، بما يمنح الكسوة طابعها الجمالي والروحاني المتفرد.

ويحضر الخط العربي في كسوة الكعبة المشرفة بوصفه فنًا بصريًا متكاملًا، تتوزع من خلاله الآيات والزخارف الإسلامية في تناسق هندسي يبرز جمال الحروف العربية وانسيابيتها، فيما تتزين أجزاء الثوب والحزام وستارة باب الكعبة المشرفة بآيات قرآنية مختارة وعبارات إسلامية تتكرر بتناغم مدروس.



ويُعد خط الثلث من أبرز الخطوط المستخدمة في تطريز الكسوة، لما يتميز به من فخامة ومرونة وقدرة على إبراز جماليات الحرف العربي، إذ تُنفذ الأعمال الكتابية عبر مراحل متخصصة تجمع التصميم والطباعة والنسيج والتطريز اليدوي، بما يحافظ على الهوية البصرية الفريدة لكسوة الكعبة المشرفة.

وتعكس تفاصيل التطريز حجم العناية الفنية التي تحظى بها الكسوة، إذ تمر مراحل تنفيذ الآيات القرآنية بسلسلة من العمليات الدقيقة تبدأ برسم الخطوط والزخارف، ثم تثبيتها على القماش، قبل تطريزها يدويًا بخيوط الذهب والفضة، في أعمال تتطلب مهارات حرفية عالية وخبرة متوارثة في فنون الحياكة والتذهيب الإسلامي.

وتحمل الكسوة امتدادًا حضاريًا لفنون الخط العربي المرتبطة بالقرآن الكريم، إذ غدت عبر الزمن شاهدًا بصريًا على تطور الزخرفة الإسلامية وفنون الكتابة العربية، وما ارتبط بها من عناية تاريخية بعمارة الحرمين الشريفين والمقدسات الإسلامية.

وفي مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، تتواصل صناعة الكسوة سنويًا بأيادٍ وطنية متخصصة، تجمع التقنيات الحديثة والأعمال اليدوية الدقيقة، لإنتاج الكسوة وفق أعلى معايير الجودة والإتقان، بما يليق بمكانة الكعبة المشرفة في وجدان المسلمين.

وتبقى كسوة الكعبة المشرفة عملًا فنيًا وروحانيًا متكاملًا، تتآلف فيه الآيات القرآنية مع جماليات الخط العربي الإسلامي، لتقدم صورة حية للعناية المتواصلة بالحرمين الشريفين، وثراء الفنون الإسلامية المرتبطة بهما.