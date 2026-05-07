الأحساء وشرورة الأعلى حرارة اليوم بـ41 مئوية وطريف والقريات الأدنى

الخميس ٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٢ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

توقّع المركز الوطني للأرصاد تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة على عدد من مناطق المملكة اليوم، مشيرًا إلى أن مدينتي الأحساء وشرورة ستسجلان أعلى درجة حرارة بواقع 41 درجة مئوية، فيما تسجل طريف والقريات أدنى درجة حرارة عند 12 درجة مئوية.

وأوضح المركز، عبر موقعه الرسمي، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم تبلغ 41 درجة مئوية في الأحساء وشرورة ووادي الدواسر، فيما تسجل المدينة المنورة 39 درجة، والرياض ومكة المكرمة 38 درجة، بينما تصل في نجران وينبع إلى 37 درجة مئوية.

وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة تسجل 35 درجة في الدمام وجازان، و34 درجة في جدة، و33 درجة في حائل، فيما تبلغ 30 درجة في تبوك وسكاكا والطائف، و28 درجة في رفحاء والقريات وطريف، مقابل 26 درجة في أبها، و25 درجة في الباحة، فيما تسجل السودة 21 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة تسجل 12 درجة مئوية في طريف والقريات، و14 درجة في السودة، و16 درجة في أبها، و19 درجة في الباحة، و20 درجة في الطائف، بينما تبلغ 24 درجة في جدة، و25 درجة في المدينة المنورة والدمام، و26 درجة في مكة المكرمة، و27 درجة مئوية في الرياض.

