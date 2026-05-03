الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 93 موقعًا حول المملكة

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (93) موقعًا حول المملكة، ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم بتقديم خدماتها اليوم للرجال في ابتدائية موسى بن نصير بمركز قبة لمدة ثلاثة أيام، ومستشفى الرس العام لمدة يوم، وللنساء في مركز الهمجة لمدة أسبوع، ومركز البعجاء لمدة ثلاثة أيام، وابتدائية مركز ساق للبنات لمدة يوم، ويوم الاثنين للرجال في ابتدائية سفيان الثوري بمحافظة رياض الخبراء، وابتدائية ومتوسطة مركز القيصومة لمدة يومين لكل منهما، وبلدية محافظة الرس، وابتدائية القاضي أبي يعلى ببريدة، ومتوسطة عبدالله المبارك ببريدة، وللنساء في ابتدائية مركز الشيحية للبنات، والابتدائية الثانية للبنات بمركز الخبراء لمدة يوم لكل منها، ويوم الثلاثاء للرجال في مركز المرموثة لمدة ثلاثة أيام، ومتوسطة مسلم بن يسار بمحافظة البدائع، وبلدية محافظة المذنب، وثانوية المدينة المنورة للبنين ببريدة، وللنساء في متوسطة وثانوية السيح والحجازية للبنات، ومتوسطة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد للبنات بمحافظة عنيزة، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في ثانوية المعهد العلمي ببريدة، وللنساء في الابتدائية الثانية للبنات بمحافظة النبهانية، ومتوسطة الوهلان للبنات بمحافظة عنيزة، وابتدائية مركز قصر ابن عقيل للبنات، والابتدائية الرابعة للبنات بمحافظة الرس، ومدرسة التحفيظ للبنات بمحافظة رياض الخبراء لمدة يوم لكل منها.

وتوفر الوحدات المتنقلة بمنطقة الرياض خدماتها اليوم للرجال في مركز علقة، ومتوسطة الوقف بمحافظة شقراء، وللنساء في الابتدائية السادسة بمحافظة عفيف لمدة يوم لكل منها، ويوم الاثنين للرجال في مستشفى الزلفي العام لمدة أربعة أيام، وابتدائية مركز أشيقر، وللنساء في مدرسة البيان الابتدائية والمتوسطة الأولى بالرياض، والابتدائية الرابعة بمحافظة عفيف لمدة يوم لكل منها، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في ثانوية المزاحمية لمدة أربعة أيام، ومجمع التويجري التعليمي بالمجمعة، ومجمع مدارس أجيالكم الأهلية بمحافظة شقراء، ومتوسطة مركز أشيقر لمدة يوم لكل منها، وللنساء في مركز الفيضة لمدة يومين، وكلية التربية بجامعة المجمعة، والمتوسطة الرابعة بمحافظة عفيف، ويوم الأربعاء للرجال والنساء في شركة سالك بالرياض، وللرجال في فرع جامعة الإمام بحريملاء، وابتدائية الداهنة بمحافظة شقراء، ويوم الخميس للرجال في متوسطة الداهنة بمحافظة شقراء، وللنساء في مدرسة مركز الأبرقية لمدة يوم لكل موقع.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز الحريضة، وللرجال في مقر الدفاع الجوي بخميس مشيط لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، وفي متوسطة وثانوية كعب بن زهير بمركز صمخ، وابتدائية الإمام حفص ومتوسطة الإمام نافع لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة محايل عسير، ومتوسطة طارق بن زياد بمحافظة رجال ألمع، ويوم الاثنين للنساء في ثانوية ثلوث المنظر لمدة يومين لكل منها، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في ابتدائية تية آل عيسى بمحافظة محايل عسير لمدة ثلاثة أيام، وللرجال في مجمع عمرو بن العاص التعليمي، ومجمع مدارس أبي سعيد الخدري التعليمي بمركز السعيدة، ويوم الأربعاء للنساء في ثانوية حميد العلايا بمحافظة محايل عسير لمدة يومين لكل منها.

وفي المنطقة الشرقية تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للرجال في مركز صحي حي الجسر بالخبر، وللنساء في مركز الرعاية المديدة بحفر الباطن، ويوم الاثنين للرجال والنساء في غرفة الشرقية بالخبر، وللنساء في ثانوية أم المؤمنين حفصة بإسكان الحرس الوطني بالخبر، ويوم الثلاثاء في الابتدائية العاشرة بالثقبة، والابتدائية الحادية والعشرين بالمبرز بمحافظة الأحساء، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال والنساء في مستشفى الجبيل العام، ومركز صحي إسحاق الكوهجي، وللنساء في روضة غراس للطفولة المبكرة، والابتدائية والمتوسطة الأولى لتحفيظ القرآن بالثقبة لمدة يوم واحد لكل موقع. وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة خدماتها اليوم للنساء في مركز المحاني لمدة أربعة أيام، ومدرسة الأملح بمركز العفيرية بمحافظة رنية لمدة ثلاثة أيام، وللرجال في مركز العقيق بمحافظة الطائف لمدة يومين، ومركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم واحد لكل منهما، فيما تقدم الخدمة للنساء يوم الأربعاء في الثانوية الثانية بمحافظة رنية لمدة يومين، وفي مقر الخطوط السعودية بجدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم لكل منهما.

وتوفر الوحدات المتنقلة بمنطقة المدينة المنورة خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز السويرقية بمحافظة المهد، وللرجال في مركز الخدمات الشاملة بالهيئة الملكية بينبع لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، ويوم الاثنين في متوسطة الأرقم بن أبي الأرقم بالمدينة المنورة لمدة يوم، وللنساء في الثانوية العاشرة بالمدينة المنورة، والمتوسطة الثالثة والسبعين بالمدينة المنورة، ويوم الثلاثاء للرجال في متوسطة عبدالمطلب بن ربيعة بالمدينة المنورة لمدة يومين لكل منها، ويوم الأربعاء في متوسطة زيد بن كعب بالشقرة بمحافظة الحناكية لمدة يوم، وللنساء في ثانوية ميمونة بنت الحارث بالمدينة المنورة لمدة يومين. وفي منطقة حائل تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في محافظة الحائط لمدة أسبوع، وللرجال في متوسطة وثانوية قباء بمركز عقلة بن داني، ويوم الاثنين للنساء في مجمع الجحفة التعليمي، والابتدائية الثانية للبنات بمحافظة بقعاء، ويوم الثلاثاء للرجال في ابتدائية عبدالرحمن الداخل بمركز عقلة بن داني، ومتوسطة الفويلق بمحافظة بقعاء، ويوم الأربعاء للنساء في مجمع الخنساء للبنات بمركز عقلة بن داني لمدة يوم لكل موقع.

وتقدم الأحوال المدنية بمنطقة تبوك خدماتها للنساء يوم الاثنين في المتوسطة الثامنة للبنات، والابتدائية الثامنة والمتوسطة الخامسة للبنات، ويوم الأربعاء في الابتدائية الرابعة والستين للبنات، والثانوية الحادية والعشرين للبنات بتبوك لمدة يومين لكل منهما. وفي منطقة الحدود الشمالية تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للنساء في الابتدائية العاشرة للبنات بطريف، ويوم الاثنين في الابتدائية التاسعة للبنات بعرعر لمدة يوم لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للرجال في جامعة نجران لمدة ثلاثة أيام وللنساء لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الاثنين للرجال والنساء في مركز قليب خضر بمحافظة القريات بمنطقة الجوف لمدة ثلاثة أيام.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.