“الأحوال المدنية” تعلن تقديم الخدمات وإيصال الوثائق خلال إجازة عيد الأضحى

الخميس ٢١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٢٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية استمرار تقديم خدماتها الإلكترونية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1447هـ، عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، وإيصال الوثائق إلى العنوان الوطني للمستفيدين.

وأوضحت أن مراكز طباعة الوثائق في جميع مناطق المملكة ستواصل عملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لإنجاز طلبات المستفيدين المقدمة عبر منصة “أبشر”، وإيصالها لهم دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال المدنية.

وأفادت أن إجازة عيد الأضحى المبارك لا تُحتسب ضمن المدد المحددة للتبليغ عن الواقعات المدنية للمواطنين والمقيمين التي تستوجب الغرامة.

