الأخضر يواصل تدريباته في نيويورك استعدادًا لمواجهة الإكوادور وديًا

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته في مدينة نيويورك، استعدادًا لمواجهة منتخب الإكوادور وديًا غدًا السبت، ضمن معسكره الإعدادي المقام في إطار المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لكأس العالم FIFA 2026.
وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملاعب مركز تدريب نادي نيويورك سيتي، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، إذ بدأت بمران الإحماء، أعقبه مران التمرير، ثم مباريات مصغرة، قبل أن يطبّق اللاعبون تمارين تكتيكية.
وشهدت الحصة التدريبية مشاركة اللاعب سعود عبدالحميد، بعد انضمامه إلى معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فيما اكتفى اللاعب عبدالرحمن الصانبي بتمارين استرجاعية عقب التحاقه بالمعسكر، كما واصل اللاعب نواف العقيدي برنامجه التأهيلي الخاص تحت متابعة الجهاز الطبي.
ويواصل الأخضر تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملاعب مركز تدريب نادي نيويورك سيتي، وستكون الحصة التدريبية متاحة لوسائل الإعلام خلال الـ 15 دقيقة الأولى.