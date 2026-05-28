الأخضر يواصل تدريباته في نيويورك استعدادًا لكأس العالم

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء أمس الأربعاء، تدريباته على ملاعب مركز تدريب نادي نيويورك سيتي في مدينة نيويورك ضمن معسكره الإعدادي المقام في إطار المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لكأس العالمFIFA 2026.

وبدأت الحصة التدريبية بتمرين الإحماء، أعقبها تمرين الاستحواذ على الكرة، قبل أن يطبّق اللاعبون تمارين تكتيكية, في حين، واصل اللاعب نواف العقيدي برنامجه التأهيلي الخاص بمتابعة الجهاز الطبي.

وعلى صعيد متصل، من المقرر أن يلتحق لاعب المنتخب الوطني سعود عبدالحميد بمعسكر الأخضر صباح اليوم الخميس، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات اللازمة المتعلقة باستخراج وثائقه الرسمية.

كما تقرر استدعاء حارس مرمى النادي الأهلي، عبدالرحمن الصانبي، للالتحاق بمعسكر المنتخب الذي يواصل في تمام السادسة من مساء اليوم الخميس تدريباته بحصة تدريبية مغلقة على ملاعب مركز تدريب نادي نيويورك سيتي.