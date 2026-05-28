Icon

الشؤون الإسلامية تُقيم حفل معايدة لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج Icon نُسك الحاج في أيام التشريق Icon أسعار النفط ترتفع أكثر من 3% Icon الدولار قرب أعلى مستوياته في أسبوع Icon الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية Icon الأخضر يواصل تدريباته في نيويورك استعدادًا لكأس العالم Icon طقس أول أيام التشريق.. ارتفاع الحرارة وسحب رعدية ممطرة Icon نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يستقبل في الديوان الملكي بقصر منى المهنئين بعيد الأضحى المبارك Icon الجوازات تخصص فرقًا ميدانية للتعرف على هويات المنومين والتائهين بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة Icon بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة

الأخضر يواصل تدريباته في نيويورك استعدادًا لكأس العالم

الخميس ٢٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٥ صباحاً
الأخضر يواصل تدريباته في نيويورك استعدادًا لكأس العالم
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء أمس الأربعاء، تدريباته على ملاعب مركز تدريب نادي نيويورك سيتي في مدينة نيويورك ضمن معسكره الإعدادي المقام في إطار المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لكأس العالمFIFA 2026.

وبدأت الحصة التدريبية بتمرين الإحماء، أعقبها تمرين الاستحواذ على الكرة، قبل أن يطبّق اللاعبون تمارين تكتيكية, في حين، واصل اللاعب نواف العقيدي برنامجه التأهيلي الخاص بمتابعة الجهاز الطبي.

وعلى صعيد متصل، من المقرر أن يلتحق لاعب المنتخب الوطني سعود عبدالحميد بمعسكر الأخضر صباح اليوم الخميس، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات اللازمة المتعلقة باستخراج وثائقه الرسمية.

كما تقرر استدعاء حارس مرمى النادي الأهلي، عبدالرحمن الصانبي، للالتحاق بمعسكر المنتخب الذي يواصل في تمام السادسة من مساء اليوم الخميس تدريباته بحصة تدريبية مغلقة على ملاعب مركز تدريب نادي نيويورك سيتي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المنتخب السعودي يعلن القائمة النهائية لكأس العالم 2026
الرياضة

المنتخب السعودي يعلن القائمة النهائية لكأس العالم...

الرياضة