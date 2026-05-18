الأردن تدين الاعتداء الذي تعرّضت له المملكة بطائرات مسيّرة

الإثنين ١٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٢ صباحاً
المواطن- فريق التحرير

أدانت الأردن اليوم، الاعتداء الذي تعرّضت له المملكة العربية السعودية بثلاث طائرات مسيّرة قادمة من الأجواء العراقية، وعدت ذلك انتهاكًا سافرًا لسيادتها، وتهديدًا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، تضامن الأردن المطلق مع المملكة، ووقوفها معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

