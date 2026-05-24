Icon

جمعيات ومتطوعو جازان يشاركون في توديع الحجاج ضمن مبادرة “على خُطى النُّسك” Icon الأرصاد: تعامد أشعة الشمس ظاهرة فلكية طبيعية تتكرر سنويًا Icon ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع إيران.. تمديد وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز Icon بحضور رئيس هيئة الترفيه.. الأوكراني أوسيك يحسم نزال الجيزة أمام فيرهوفن Icon وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج Icon اللواء الركن العنزي يتفقد مهام وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية المشاركة في الحج Icon مدير الأمن العام يتفقد قوات أمن الحج والجهات العسكرية المساندة المشاركة في الحج Icon مصرع 28 شخصًا إثر انهيار منجم ذهب في أنغولا Icon جهاز الخدمة السرية الأمريكي يعلن مقتل المشتبه به بعد تبادل إطلاق نار Icon انتشار أمني مكثف قرب البيت الأبيض عقب حادث إطلاق نار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
لا ترتبط بارتفاعات استثنائية في درجات الحرارة

الأرصاد: تعامد أشعة الشمس ظاهرة فلكية طبيعية تتكرر سنويًا

الأحد ٢٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٩ صباحاً
الأرصاد: تعامد أشعة الشمس ظاهرة فلكية طبيعية تتكرر سنويًا
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أثبت المركز الوطني للأرصاد أن تعامد أشعة الشمس يُعد ظاهرة فلكية طبيعية تتكرر سنويًا على عدد من المناطق الواقعة ضمن المدارين، ولا يعني بالضرورة حدوث ارتفاعات استثنائية أو فروقات واضحة في درجات الحرارة المعلنة منه، وأن درجات الحرارة تتأثر بعدة عوامل جوية ومناخية متداخلة، من أبرزها نسب الرطوبة، وسرعة الرياح واتجاهاتها، ووجود السحب، إضافة إلى طبيعة الكتل الهوائية المؤثرة، وليس بزاوية سقوط أشعة الشمس وحدها.

وأكد المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين بن محمد القحطاني، أن هذه الظاهرة معروفة فلكيًا وتحدث بشكل دوري كل عام، ويتم رصدها ومتابعتها ضمن الظواهر الطبيعية المعتادة، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله حول ارتباط تعامد الشمس بارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة يحتاج إلى توضيح علمي دقيق.

وأضاف القحطاني أن المركز يعتمد في إصدار بياناته وتقاريره الجوية على منظومة متكاملة من محطات الرصد والتقنيات الحديثة والنماذج العددية، بما يضمن دقة المعلومات المتعلقة بدرجات الحرارة والظواهر الجوية المختلفة، داعيًا الجميع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية ومتابعة التنبيهات والتحديثات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد