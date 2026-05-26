مع الارتفاع التدريجي في الحرارة وانخفاض الرطوبة

الأرصاد للحجاج: تجنبوا التعرض المباشر للشمس بعرفات

الثلاثاء ٢٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠٢ مساءً
المواطن - واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد من الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة بمشعر عرفات، بالتزامن مع انخفاض واضح في نسب الرطوبة، مما قد يزيد من الإحساس بالحرارة والجفاف في الأجواء، خاصة خلال ساعات النهار.

ودعا ضيوف الرحمن إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والابتعاد عن الأماكن المفتوحة قدر الإمكان، مع الحرص على البقاء في المواقع المظللة أو المغلقة، والتقيد بتعليمات وإرشادات الجهات المعنية حفاظًا على سلامتهم خلال أداء مناسك الحج.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين بن محمد القحطاني أن المركز يواصل مراقبة الحالة الجوية على المشاعر المقدسة على مدار الساعة، مؤكدًا أن ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة يتطلبان مزيدًا من الوعي والالتزام بالإرشادات الوقائية، خصوصًا في فترات الذروة، بما يسهم في الحد من الإجهاد الحراري والمحافظة على سلامة الحجاج.

