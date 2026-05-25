الأرصاد: منى تسجل 45 مئوية اليوم وتوقعات تسجيل عرفات 45 درجة غدًا

الإثنين ٢٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٩ مساءً
المواطن - واس

أعلن المركز الوطني للأرصاد تسجيل مشعر منى، اليوم، في يوم التروية، درجة حرارة بلغت 45 درجة مئوية، فيما وصلت سرعة الرياح إلى 26 كم/س، وبلغت أعلى نسبة للرطوبة 36%، وذلك ضمن المتابعة المستمرة للحالة الجوية في المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام.
وأوضح المركز أن مشعر عرفات ما يزال الأعلى حرارة بين المشاعر المقدسة منذ بداية الموسم، بعد تسجيله 48 درجة مئوية يوم السبت الماضي، فيما تشير القراءات الأولية إلى احتمالية وصول درجات الحرارة يوم غدٍ -بمشيئة الله- في عرفات إلى نحو 45 درجة مئوية خلال ساعات الذروة.
من جانبه أكد المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن المركز يواصل مراقبة الحالة الجوية على المشاعر المقدسة على مدار الساعة عبر منظومة متقدمة من محطات الرصد والتقنيات الحديثة، لضمان توفير معلومات دقيقة تسهم في دعم الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.
وأضاف أن ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة يُعد من السمات المناخية المعتادة لموسم الصيف في المنطقة، داعيًا الحجاج إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال فترة الظهيرة، والإكثار من شرب السوائل واستخدام المظلات، بما يسهم في التخفيف من الإجهاد الحراري والمحافظة على سلامتهم أثناء أداء المناسك.

