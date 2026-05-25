Icon

الشؤون الإسلامية تُطلق البرنامج الدعوي بمسجد الخيف في مشعر منى Icon الاتحاد السعودي يوضح أسباب تأخر انضمام سعود عبدالحميد لمعسكر الأخضر Icon الهلال الأحمر يفعّل خطته التشغيلية ليوم التروية Icon الأرصاد يدعو ضيوف الرحمن لتجنب التعرض المباشر للشمس وقت الظهيرة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده Icon ضيوف الرحمن يستقرون في مشعر منى يوم التروية وسط متابعة ميدانية مكثّفة Icon السعودية تدين الهجوم الإرهابي الشنيع على القطار في باكستان Icon الخميس.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة Icon مدير الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني يتفقد منشآت ومراكز الرعاية المشاركة في الحج Icon الغذاء والدواء تنصح بتناول اللحوم باعتدال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

الأرصاد يدعو ضيوف الرحمن لتجنب التعرض المباشر للشمس وقت الظهيرة

الإثنين ٢٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١:٤٦ مساءً
الأرصاد يدعو ضيوف الرحمن لتجنب التعرض المباشر للشمس وقت الظهيرة
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دعا المركز الوطني للأرصاد حجاج بيت الله الحرام إلى التقيد بتعليمات الجهات المعنية والالتزام بالإرشادات الوقائية، خاصة خلال فترة الظهيرة من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 3 مساءً، وذلك للمساهمة في التخفيف من الأثر الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة في المشاعر المقدسة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين بن محمد القحطاني، أن متابعة الحالة الجوية ودرجات الحرارة تتم بشكل مستمر عبر محطات الرصد التابعة للمركز والموزعة في المشاعر المقدسة، بهدف دعم الجهات المعنية بالمعلومات الأرصادية الدقيقة وتعزيز سلامة ضيوف الرحمن.

وأشار القحطاني إلى أن الالتزام بالإرشادات الصحية والتنظيمية، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب السوائل واستخدام المظلات، يسهم -بإذن الله- في الحد من الإجهاد الحراري والتخفيف من تأثير ارتفاع درجات الحرارة.

وبيّن أن الخريطة الصادرة عن المركز توضح درجات الحرارة المسجلة من محطات المركز المنتشرة في المشاعر المقدسة عند الساعة 11 صباحًا، في إطار الجهود المستمرة لمراقبة الأجواء وتقديم المعلومات المناخية الداعمة لخدمة الحجاج خلال موسم الحج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزارة الداخلية تصدر قرارات إدارية بحق 7 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج
أخبار رئيسية

وزارة الداخلية تصدر قرارات إدارية بحق 7...

أخبار رئيسية
مدير الأمن العام يتفقد قوات أمن الحج والجهات العسكرية المساندة المشاركة في الحج
السعودية

مدير الأمن العام يتفقد قوات أمن الحج...

السعودية
مدير الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني يتفقد منشآت ومراكز الرعاية المشاركة في الحج
السعودية

مدير الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني يتفقد...

السعودية
التقنية في خدمة ضيوف الرحمن.. منظومة رقمية متقدمة تدير موسم حج بكفاءة عالية
السعودية

التقنية في خدمة ضيوف الرحمن.. منظومة رقمية...

السعودية
وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج
السعودية

وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في المعرض المصاحب...

السعودية
ثمانينية سودانية تروي فرحة الحج لأول مرة ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين
السعودية

ثمانينية سودانية تروي فرحة الحج لأول مرة...

السعودية
الأرصاد: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في مكة المكرمة والمشاعر خلال الحج
السعودية

الأرصاد: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في...

السعودية
الشيخ بن حميد: تجربة السعودية في الحج تمثّل نموذجًا عالميًا في خدمة ضيوف الرحمن
السعودية

الشيخ بن حميد: تجربة السعودية في الحج...

السعودية