الأرصاد يدعو ضيوف الرحمن لتجنب التعرض المباشر للشمس وقت الظهيرة

دعا المركز الوطني للأرصاد حجاج بيت الله الحرام إلى التقيد بتعليمات الجهات المعنية والالتزام بالإرشادات الوقائية، خاصة خلال فترة الظهيرة من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 3 مساءً، وذلك للمساهمة في التخفيف من الأثر الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة في المشاعر المقدسة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين بن محمد القحطاني، أن متابعة الحالة الجوية ودرجات الحرارة تتم بشكل مستمر عبر محطات الرصد التابعة للمركز والموزعة في المشاعر المقدسة، بهدف دعم الجهات المعنية بالمعلومات الأرصادية الدقيقة وتعزيز سلامة ضيوف الرحمن.

وأشار القحطاني إلى أن الالتزام بالإرشادات الصحية والتنظيمية، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب السوائل واستخدام المظلات، يسهم -بإذن الله- في الحد من الإجهاد الحراري والتخفيف من تأثير ارتفاع درجات الحرارة.

وبيّن أن الخريطة الصادرة عن المركز توضح درجات الحرارة المسجلة من محطات المركز المنتشرة في المشاعر المقدسة عند الساعة 11 صباحًا، في إطار الجهود المستمرة لمراقبة الأجواء وتقديم المعلومات المناخية الداعمة لخدمة الحجاج خلال موسم الحج.