روسيا تتعرض لأكبر هجوم أوكراني بالمسيرات منذ بدء الحرب | ترامب لإيران: الوقت ينفد | الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن قمح | الحج والعمرة لضيوف الرحمن: احذروا من الاحتيال الإلكتروني | أسواق النفط تواجه مخاطر ارتفاعات حادة مع أزمة مضيق هرمز | المرور يضبط أكثر من 5 آلاف دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع | القبض على مقيم ومقيمة لنشرهما إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة | وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية | العراق يعتمد 6 إجراءات لمنع دخول السلع غير المطابقة | ضغوط غير مسبوقة على سوق السندات

الأرصاد يعلن الاثنين المقبل تفاصيل حالة الطقس المتوقعة لموسم الحج

السبت ١٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٤:٤٧ مساءً
المواطن- فريق التحرير

يُعلن المركز الوطني للأرصاد يوم الاثنين المقبل حالة الطقس المتوقعة وأبرز الظواهر الجوية المحتملة خلال موسم حج عام 1447هـ، وذلك ضمن جهوده التشغيلية والتوعوية لدعم سلامة ضيوف الرحمن، ورفع جاهزية الجهات المعنية خلال موسم الحج.

وسيستعرض المركز خلال الإعلان التوقعات المناخية والظواهر الجوية المتوقعة في المشاعر المقدسة، إلى جانب مؤشرات درجات الحرارة، ونسب الرطوبة، وحركة الرياح، وفرص تكوّن السحب والأتربة، بما يسهم في تعزيز الاستعدادات الميدانية والخطط الوقائية المرتبطة بالأحوال الجوية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين بن محمد القحطاني، أن المركز يواصل أعماله التشغيلية على مدار الساعة لخدمة الجهات العاملة في الحج، عبر منظومة متقدمة للرصد والإنذار المبكر وتحليل البيانات المناخية، مؤكدًا أن الإعلان المرتقب يأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى دعم سلامة الحجاج وتمكين الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات الاستباقية المناسبة وفق المعطيات الجوية المتوقعة.

وأضاف القحطاني أن المركز يسخر إمكاناته التقنية والبشرية كافة لمتابعة الحالة الجوية خلال موسم الحج، بما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ويرفع مستوى الجاهزية والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

