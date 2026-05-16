الأرصاد يعلن الاثنين المقبل تفاصيل حالة الطقس المتوقعة لموسم الحج

يُعلن المركز الوطني للأرصاد يوم الاثنين المقبل حالة الطقس المتوقعة وأبرز الظواهر الجوية المحتملة خلال موسم حج عام 1447هـ، وذلك ضمن جهوده التشغيلية والتوعوية لدعم سلامة ضيوف الرحمن، ورفع جاهزية الجهات المعنية خلال موسم الحج.
وسيستعرض المركز خلال الإعلان التوقعات المناخية والظواهر الجوية المتوقعة في المشاعر المقدسة، إلى جانب مؤشرات درجات الحرارة، ونسب الرطوبة، وحركة الرياح، وفرص تكوّن السحب والأتربة، بما يسهم في تعزيز الاستعدادات الميدانية والخطط الوقائية المرتبطة بالأحوال الجوية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين بن محمد القحطاني، أن المركز يواصل أعماله التشغيلية على مدار الساعة لخدمة الجهات العاملة في الحج، عبر منظومة متقدمة للرصد والإنذار المبكر وتحليل البيانات المناخية، مؤكدًا أن الإعلان المرتقب يأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى دعم سلامة الحجاج وتمكين الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات الاستباقية المناسبة وفق المعطيات الجوية المتوقعة.
وأضاف القحطاني أن المركز يسخر إمكاناته التقنية والبشرية كافة لمتابعة الحالة الجوية خلال موسم الحج، بما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ويرفع مستوى الجاهزية والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة.