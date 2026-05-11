الأسهم الأمريكية تبدأ تداولاتها على انخفاض

بدأت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة “وول ستريت” الأمريكية تداولاتها اليوم على انخفاض.

وتراجع المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بمقدار 13.6 نقطة، ما نسبته 0.18% مسجلًا 7385.31 نقطة، فيما هبط المؤشر “داو جونز” الصناعي 60.1 نقطة، بنسبة 0.12% ليبدأ التداول عند 49549.07 نقطة.

وانخفض المؤشر “ناسداك المجمع” بمقدار 111.4 نقطة أو 0.42% ليصل عند الافتتاح إلى 26135.633 نقطة.