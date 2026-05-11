الإثنين ١١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٣٢ مساءً
الأسهم الأمريكية تبدأ تداولاتها على انخفاض
المواطن - واس

بدأت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة “وول ستريت” الأمريكية تداولاتها اليوم على انخفاض.

وتراجع المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بمقدار 13.6 نقطة، ما نسبته 0.18% مسجلًا 7385.31 نقطة، فيما هبط المؤشر “داو جونز” الصناعي 60.1 نقطة، بنسبة 0.12% ليبدأ التداول عند 49549.07 نقطة.

وانخفض المؤشر “ناسداك المجمع” بمقدار 111.4 نقطة أو 0.42% ليصل عند الافتتاح إلى 26135.633 نقطة.

