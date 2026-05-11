الأسهم الأوروبية تغلق على تباين

أغلقت الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم على تباين.

وارتفع مؤشر (ستوكس 600) الأوروبي بنسبة (0.10%) ليصل إلى مستوى (612.78) نقطة، فيما صعد مؤشر (داكس) الألماني بنسبة (0.07%) ليغلق عند (24355.41) نقطة.

وسجل مؤشر (كاك 40) الفرنسي خسائر بنسبة (0.69%)، ليصل إلى (8056.38) نقطة.