الأسهم الأوروبية تغلق على تباين

أغلقت الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم على تباين.
وارتفع مؤشر (ستوكس 600) الأوروبي بنسبة (0.10%) ليصل إلى مستوى (612.78) نقطة، فيما صعد مؤشر (داكس) الألماني بنسبة (0.07%) ليغلق عند (24355.41) نقطة.
وسجل مؤشر (كاك 40) الفرنسي خسائر بنسبة (0.69%)، ليصل إلى (8056.38) نقطة.