الأسواق الشعبية بنجران تستقطب الزوار خلال إجازة عيد الأضحى

السبت ٣٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٠٠ مساءً
المواطن - واس

تستقطب الأسواق الشعبية بمنطقة نجران أعدادًا من الزوار خلال إجازة عيد الأضحى، لما تمثله من وجهة سياحية وتراثية تعكس الموروث الثقافي الأصيل للمنطقة، وتعرض منتجات وحرفًا تقليدية توارثتها الأجيال.

وتمنح زوارها تجربة تسوق بطابع تراثي مميز، تتيح لهم التعرف على الصناعات اليدوية والمنتجات التقليدية التي يصنعها حرفيون مهرة، ومن أبرزها “المطرح” لحفظ التمر والزبيب، و”المدهن” لحفظ الأكلات الشعبية، و”القدح” المستخدم لتقديم المرق، إلى جانب العديد من الأدوات والمقتنيات التراثية التي ما زالت حاضرة في المناسبات الاجتماعية والأعياد.

وتشهد أروقة الأسواق ودكاكينها إقبالًا من المهتمين بالتراث والثقافة الشعبية، للاطلاع على المشغولات اليدوية والملابس التراثية والبخور والمنتجات الجلدية والأعمال الحرفية، واقتنائها أو تقديمها ك\هدايا تعكس الهوية الثقافية للمنطقة.

وتُعد الأسواق الشعبية بنجران إحدى أبرز المكونات التراثية التي تحفظ ذاكرة المجتمع المحلي، وتسهم في إبراز تاريخ المنطقة ونقل الموروث الثقافي للأجيال، بما يعزز استدامته والحفاظ عليه بوصفه جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية.

