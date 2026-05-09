الأفواج الأمنية بجازان تقبض على شخص لترويجه (23) كيلو جرامًا من القات المخدر

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لترويجه (23) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة فيفا، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.