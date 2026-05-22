الأمر بالمعروف تسخر إمكاناتها لخدمة الحجاج بـ65 مركزًا و15 خدمة تقنية

وسّعت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نطاق خدماتها التوعوية لموسم حج هذا العام 1447هـ، لتشمل عددًا من المنافذ البرية الحدودية ومدن الحجاج في مختلف مناطق المملكة، وفق مهامها واختصاصاتها وخططها وبرامجها.

وعملت الرئاسة العامة على تهيئة نقاط ومراكز ميدانية توعوية في المنافذ الحدودية ضمن 65 مركزًا ونقطة ميدانية موزعة على 9 مناطق؛ لتقديم الخدمة لضيوف الرحمن فور وصولهم للمملكة.

وشمل نطاق الخدمات المقدمة: (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومنافذ الدخول البرية في البطحاء، وسلوى، وجسر الملك فهد، والخفجي، والربع الخالي، والرقعي بالمنطقة الشرقية، ومنفذ الوديعة بنجران، ومنفذ جديدة عرعر بالحدود الشمالية، ومنفذ الحديثة ومدينة الحجاج بالجوف، ومنفذ حالة عمار ومدينة الحجاج بتبوك، ومدينة الحجاج بالقصيم، ومدينة الحجاج بمحافظة الخرج في منطقة الرياض).

ودعمت الرئاسة جهودها في المنافذ الحدودية بكوادر بشرية مؤهلة، وذلك بتكليف قرابة ٩٠٠ مقدم خدمة من منسوبيها، والمترجمين للغات العالمية ولغة الإشارة لخدمة الحجاج غير الناطقين بالعربية، وزودتهم بالملف التعريفي لأدوار مقدمي الخدمة.

كما نفذت لتأهيلهم وتدريبهم (31) برنامجًا علميًا ومعرفيًا ومهاريًا؛ لضمان وصول المحتوى التوعوي للحجاج بكل يسر وسهولة.

ووفرت في مواقعها (15) خدمة تقنية، مثل: تطبيق “مبرور”، وتقنية الواقع المعزز (3D)، وغيرها من الخدمات التي تعرض محتوًى توعويًا مؤصلًا يضم (965) مادة مقروءة ومسموعة ومرئية، مترجمة إلى (15) لغة عالمية، وإلى لغة الإشارة.

وتعمل الرئاسة العامة في منظومة واحدة مع كافة الجهات ذات العلاقة لتنفيذ خطة الحج، حيث كلفت (21) من قياداتها ومسؤوليها لتحقيق المواءمة والتكامل لخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه.