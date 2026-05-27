منشأة الجمرات.. قصة نجاح معماري بأعلى معايير الأمان والانسيابية

الأمر بالمعروف تفعِّل خدمة الإشعارات المكانية للرسائل التوعوية في الحج

الأربعاء ٢٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٢ صباحاً
المواطن - واس

فعّلت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خدمة بث الرسائل التوعوية عبر خاصية “الإشعارات المكانية” في مكة المكرمة والمدينة المنورة من خلال تطبيق “مبرور”.

وتهدف الخدمة إلى إيصال المحتوى التوعوي المتعلق بالحج والعمرة والزيارة بفاعلية عالية، حيث تصل الإشعارات التوعوية مباشرة إلى الهواتف الذكية لضيوف الرحمن بناءً على وجودهم في النطاق الجغرافي للمواقع المستهدفة.

وتأتي هذه المبادرة لتعزيز منظومة الخدمات الرقمية، واستكمالًا لجهود الرئاسة العامة المستمرة في تسخير تقنية المعلومات لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين وفق أعلى مواصفات الجودة.

