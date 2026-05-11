الأمم المتحدة تحذر من اتساع الصراع في السودان

حذَّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، من اتساع الصراع في السودان ودخوله مرحلة أكثر دموية مع تصاعد استخدام الطائرات المسيّرة، التي تستهدف الأسواق والمرافق الصحية والبنى التحتية المدنية، وامتداد نطاق الحرب إلى ولايات جديدة في وسط وشرق السودان، وما يرافق ذلك من نزوح واسع وتعطيل للمساعدات الإنسانية.

ودعا تورك، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف تدفق الأسلحة والطائرات المسيّرة المسلحة إلى أطراف النزاع في السودان، وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، مبينًا أن هجمات الطائرات المسيّرة أودت بحياة 880 مدنيًا بين يناير وأبريل 2026م، وهو ما يمثل 80% من الضحايا المدنيين خلال الفترة نفسها.