نيابةً عن القيادة.. وزير البلديات والإسكان يرأس وفد المملكة بالمنتدى الحضري العالمي | الثقافة تفتح باب التقديم على برنامج الدعم مقابل الأداء للمنظمات غير الربحية | فنون العلا تُعزّز حضورها العالمي بمشاركة 20 فنانًا في بينالي البندقية 2026 | غرفة الأحساء تُنظّم لقاءين وظيفيين بـ250 فرصة عمل جديدة | آلية حجز لقاحات الحج عبر تطبيق "صحتي" بخطوات ميسّرة لضيوف الرحمن | التجارة تُشهِّر بمنشأة عرضت منتجات مخالفة للمواصفات والمقاييس | جامعة الأميرة نورة تفتح باب التسجيل في "دبلوم تعليم اللُّغة العربية" | الجامعة العربية تدين استهداف الكويت والإمارات والمياه الإقليمية لقطر | محافظ جدة يطّلع على خطة تشغيل الهلال الأحمر لاستقبال الحجاج | تنفيذ حكم القتل حدًا في مقيم قتل شقيقه أثناء نومه بالقصيم

الأمم المتحدة تحذر من اتساع الصراع في السودان

الإثنين ١١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٠ مساءً
المواطن- فريق التحرير

حذَّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، من اتساع الصراع في السودان ودخوله مرحلة أكثر دموية مع تصاعد استخدام الطائرات المسيّرة، التي تستهدف الأسواق والمرافق الصحية والبنى التحتية المدنية، وامتداد نطاق الحرب إلى ولايات جديدة في وسط وشرق السودان، وما يرافق ذلك من نزوح واسع وتعطيل للمساعدات الإنسانية.

ودعا تورك، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف تدفق الأسلحة والطائرات المسيّرة المسلحة إلى أطراف النزاع في السودان، وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، مبينًا أن هجمات الطائرات المسيّرة أودت بحياة 880 مدنيًا بين يناير وأبريل 2026م، وهو ما يمثل 80% من الضحايا المدنيين خلال الفترة نفسها.

