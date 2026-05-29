الأمم المتحدة تدرج روسيا وإسرائيل على القائمة السوداء للعنف الجنسي

أضافت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إسرائيل وروسيا إلى قائمة سوداء تضم الدول المشتبه في ارتكابها أعمال عنف جنسي في الصراعات، وهي خطوة دفعت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى الإعلان عن قطع جميع علاقاتها مع أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة.
وفي تقرير جوتيريش السنوي إلى مجلس الأمن بشأن العنف الجنسي المرتبط بالصراعات العام الماضي، وجه الأمين العام تحذيرا لإسرائيل وروسيا بشأن إمكانية إضافتهما هذا العام إلى قائمة الأطراف “المشتبه بارتكابها أنماطا من الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي أو كونها مسؤولة عنها”، وفق وكالة رويترز.
ويفعل التقرير ذلك ويتضمن وصفا مروعا للانتهاكات التي ترتكبها القوات المسلحة وقوات الأمن الإسرائيلية والروسية.
ولا يترتب على الإدراج في القائمة تلقائيا اتخاذ تدابير عقابية محددة مثل العقوبات، رغم أن الإشارة إلى الأسماء علنا وفضحها يمكن أن يتسبب في إلحاق ضرر كبير بسمعة الدول المعنية، كما يمنع من يتم إدراجهم في القائمة بشكل متكرر من المشاركة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وكتبت وزارة الخارجية الإسرائيلية على إكس: “نظرا لأن أنطونيو جوتيريش اختار انتهاك كل معايير الصدق والنزاهة والمهنية، قررت إسرائيل قطع جميع العلاقات مع مكتب الأمين العام وستنتظر حتى يتم تعيين أمين عام جديد للأمم المتحدة”.
ومن المقرر تعيين أمين عام جديد للأمم المتحدة في وقت لاحق من العام.