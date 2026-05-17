الأحد ١٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٥ صباحاً
الأمم المتحدة ترحب بتمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
المواطن- فريق التحرير

رحب الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش” بإعلان تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما، بعد المحادثات بين الجانبين بتيسير من الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام يحث جميع الأطراف على الاحترام الكامل لوقف الأعمال العدائية، ووقف مزيد من الهجمات، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما فيه القانون الدولي الإنساني في جميع الأوقات.

وأكد المتحدث أن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم جميع الجهود الدبلوماسية لتعزيز التطبيق الكامل لقـرار مجلس الأمن رقم 1701.

وكان منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في لبنان “عمران ريزا”، قد قال إن المدنيين تكبدوا “حصيلة متزايدة ومروعة” جراء الغارات الجوية الإسرائيلية، وذلك رغم إعلان وقف إطلاق النار قبل حوالي شهر.. مشيرا إلى أن الأعداد المتزايدة للضحايا “تمثل أرواحا أُزهقت أو تضررت بشكل لا يمكن إصلاحه، وعائلات تفرقت، ومجتمعات أجبرت على مواجهة دوامات متكررة من الخوف والنزوح والفقدان”.

كما حذرت منظمة اليونيسف من أن الأطفال في لبنان لا يزالون يدفعون الثمن الأكبر جراء استمرار العنف والنزوح والتعرض لأحداث صادمة، مشيرة إلى مقتل أو إصابة 59 طفلا على الأقل، خلال الأيام السبعة الماضية فقط، رغم اتفاق وقف إطلاق النار في 17 أبريل الماضي.

 

