الأمم المتحدة تطلق نداءً إنسانيًا لدعم 20.4 مليون سوداني

أطلقت وكالات أممية نداءً إنسانيًا لمساعدة (20.4) مليون شخص في السودان، مشيرةً إلى أن حجم الاحتياجات الإنسانية لا يزال يفوق مستوى التمويل المتاح.
وأفادت الأمم المتحدة، في بيان اليوم، أنها وشركاءها بحاجة إلى تمويل قدره (2.9) مليار دولار، لمساعدة (20.4) مليون شخص في السودان، مبينةً أن خطة الاستجابة الإنسانية مُوّلت بنسبة (20%) حتى أبريل 2026.
وأوضحت أن العاملين في المجال الإنساني يهدفون إلى الوصول إلى (4.8) ملايين شخص شهريًا، فيما لم يتلقَّ المساعدة في فبراير سوى نحو (3.13) ملايين شخص.