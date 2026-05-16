روسيا تتعرض لأكبر هجوم أوكراني بالمسيرات منذ بدء الحرب Icon ترامب لإيران: الوقت ينفد Icon الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن قمح Icon الحج والعمرة لضيوف الرحمن: احذروا من الاحتيال الإلكتروني Icon أسواق النفط تواجه مخاطر ارتفاعات حادة مع أزمة مضيق هرمز Icon المرور يضبط أكثر من 5 آلاف دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon القبض على مقيم ومقيمة لنشرهما إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة Icon وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية Icon العراق يعتمد 6 إجراءات لمنع دخول السلع غير المطابقة Icon ضغوط غير مسبوقة على سوق السندات Icon

الأمم المتحدة تطلق نداءً إنسانيًا لدعم 20.4 مليون سوداني

السبت ١٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٥٥ مساءً
المواطن- فريق التحرير

أطلقت وكالات أممية نداءً إنسانيًا لمساعدة (20.4) مليون شخص في السودان، مشيرةً إلى أن حجم الاحتياجات الإنسانية لا يزال يفوق مستوى التمويل المتاح.

وأفادت الأمم المتحدة، في بيان اليوم، أنها وشركاءها بحاجة إلى تمويل قدره (2.9) مليار دولار، لمساعدة (20.4) مليون شخص في السودان، مبينةً أن خطة الاستجابة الإنسانية مُوّلت بنسبة (20%) حتى أبريل 2026.

وأوضحت أن العاملين في المجال الإنساني يهدفون إلى الوصول إلى (4.8) ملايين شخص شهريًا، فيما لم يتلقَّ المساعدة في فبراير سوى نحو (3.13) ملايين شخص.

