الأمن السيبراني يدعو لتحديث أجهزة Samsung فورًا

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة لمستخدمي أجهزة Samsung، داعيًا إلى التأكد من تحديث أجهزتهم إلى أحدث الإصدارات الأمنية المتاحة.
وأكد المركز، عبر حسابه على منصة إكس، أهمية المبادرة بتنفيذ التحديثات الموصى بها بشكل عاجل، لتقليل مخاطر استغلال الثغرات الأمنية المحتملة، والتي قد تؤثر على خصوصية المستخدمين وسلامة بياناتهم.