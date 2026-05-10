الأمير سعود بن مشعل يزور المسجد الحرام للوقوف على جاهزية مشروع المطاف

زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز المسجد الحرام، للوقوف على جاهزية مشروع المطاف ومنظومة التشغيل والخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام لموسم حج 1447هـ، ضمن الجهود المستمرة للارتقاء بكفاءة التشغيل وتحسين تجربة ضيوف الرحمن.

وتفقد سموّه، أعمال التوسعة السعودية الثالثة، واطّلع على سير أعمال التسليم المرحلي للتشغيل التي ينفذها مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية.

كما تفقد نائب أمير منطقة مكة المكرمة، مركز استقبال وتوجيه الحجاج بالنوارية؛ للاطلاع على سير الأعمال التشغيلية والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن يرافقه معالي نائب وزير الحج والعمرة، د.عبد الفتاح مشاط، ومعالي أمين العاصمة المقدسة مساعد الداود، وعدد من مسؤولي القطاعات الحكومية والأمنية بالمنطقة.