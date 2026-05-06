الأمير محمد بن سلمان يُعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ عبدالله الجابر الصباح

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لسمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد في دولة الكويت، في وفاة الشيخ عبدالله محمد الجابر الصباح -رحمه الله-.
وقال سمو ولي العهد: “تلقينا نبأ وفاة الشيخ عبدالله محمد الجابر الصباح -رحمه الله- ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.