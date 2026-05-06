Icon

نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة 23 من طلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي Icon الأهلي يتغلب على الفتح بثلاثية في دوري روشن Icon البحرين: نجري مراجعة أمنية وقانونية للجرائم الناتجة عن”العدوان الإيراني” Icon باريس سان جيرمان يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا رغم التعادل مع بايرن ميونيخ Icon وزير أمريكي: سنضمن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بالاتفاق أو بدونه Icon وظائف شاغرة لدى شركة الملاحة الجوية Icon روسيا تلمّح لهجوم واسع وعنيف على كييف وتنصح الدبلوماسيين بمغادرتها Icon وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة من السعودية إلى قطاع غزة Icon ترامب: سنحصل على اليورانيوم المخصب من إيران Icon جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من بوركينا فاسو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
ضمن منافسات الجولة الـ(28) المؤجلة

الأهلي يتغلب على الفتح بثلاثية في دوري روشن

الخميس ٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٦ صباحاً
الأهلي يتغلب على الفتح بثلاثية في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تغلب فريق الأهلي على ضيفه الفتح بنتيجة (3-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ(28) المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين “روشن السعودي”.

الأهلي يتغلب على الفتح بثلاثية

وافتتح مهاجم الأهلي الإنجليزي إيفان توني التسجيل لفريقه عن طريق ركلة جزاء عند الدقيقة (27)، قبل أن يعزز تقدّم فريقه بهدف ثانٍ مع بداية الشوط الثاني عند الدقيقة (47).

وقلّص الفتح الفارق عبر لاعبه سفيان بن دبكة عند الدقيقة (50)، إلا أن إيفان توني عاد ليختتم أهداف المباراة بتسجيله الهدف الثالث للأهلي عند الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع (90+1).

وبهذا الانتصار رفع الأهلي رصيده إلى (72) نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفتح عند (33) نقطة في المركز الثاني عشر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

يايسله يؤكّد جاهزية الأهلي لمواجهة الأخدود في دوري روشن
الرياضة

يايسله يؤكّد جاهزية الأهلي لمواجهة الأخدود في...

الرياضة
بالفيديو.. الهلال يفوز على الخليج بثنائية في دوري روشن
الرياضة

بالفيديو.. الهلال يفوز على الخليج بثنائية في...

الرياضة
لجنة الانضباط: إيقاف مدافع الأهلي ديميرال مباراة وتغريمه 165 ألف ريال
الرياضة

لجنة الانضباط: إيقاف مدافع الأهلي ديميرال مباراة...

الرياضة