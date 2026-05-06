نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة 23 من طلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي الأهلي يتغلب على الفتح بثلاثية في دوري روشن البحرين: نجري مراجعة أمنية وقانونية للجرائم الناتجة عن”العدوان الإيراني” باريس سان جيرمان يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا رغم التعادل مع بايرن ميونيخ وزير أمريكي: سنضمن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بالاتفاق أو بدونه وظائف شاغرة لدى شركة الملاحة الجوية روسيا تلمّح لهجوم واسع وعنيف على كييف وتنصح الدبلوماسيين بمغادرتها وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة من السعودية إلى قطاع غزة ترامب: سنحصل على اليورانيوم المخصب من إيران جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من بوركينا فاسو
تغلب فريق الأهلي على ضيفه الفتح بنتيجة (3-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ(28) المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين “روشن السعودي”.
وافتتح مهاجم الأهلي الإنجليزي إيفان توني التسجيل لفريقه عن طريق ركلة جزاء عند الدقيقة (27)، قبل أن يعزز تقدّم فريقه بهدف ثانٍ مع بداية الشوط الثاني عند الدقيقة (47).
وقلّص الفتح الفارق عبر لاعبه سفيان بن دبكة عند الدقيقة (50)، إلا أن إيفان توني عاد ليختتم أهداف المباراة بتسجيله الهدف الثالث للأهلي عند الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع (90+1).
وبهذا الانتصار رفع الأهلي رصيده إلى (72) نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفتح عند (33) نقطة في المركز الثاني عشر.