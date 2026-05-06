الأهلي يتغلب على الفتح بثلاثية في دوري روشن

تغلب فريق الأهلي على ضيفه الفتح بنتيجة (3-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ(28) المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين “روشن السعودي”.

الأهلي يتغلب على الفتح بثلاثية

وافتتح مهاجم الأهلي الإنجليزي إيفان توني التسجيل لفريقه عن طريق ركلة جزاء عند الدقيقة (27)، قبل أن يعزز تقدّم فريقه بهدف ثانٍ مع بداية الشوط الثاني عند الدقيقة (47).

وقلّص الفتح الفارق عبر لاعبه سفيان بن دبكة عند الدقيقة (50)، إلا أن إيفان توني عاد ليختتم أهداف المباراة بتسجيله الهدف الثالث للأهلي عند الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع (90+1).

وبهذا الانتصار رفع الأهلي رصيده إلى (72) نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفتح عند (33) نقطة في المركز الثاني عشر.