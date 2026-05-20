وزير الداخلية يرعى الحفل الختامي للمنتدى الثالث للصحة والأمن في الحج كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026.. الحدث الأكبر عالميًا ينتقل من الرياض إلى باريس وزير الحج والعمرة: نضع خطة حج العام المقبل قبل انتهاء حج العام الحالي سنتكوم: تحويل مسار 90 سفينة وتعطيل 4 أخرى ضمن حصار إيران بحريًا في جازان.. الحجل العربي يستهل يومه في مرتفعات محافظة الداير الأهلي يفوز على الخليج برباعية في ختام دوري روشن تتويج الزمالك ببطولة الدوري المصري بعد الفوز على سيراميكا أسقف المسجد الحرام.. إبداع هندسي يعكس تميز العمارة الإسلامية الحديثة احتراق شاحنة بمحافظة بدر إثر حادث مروري والدفاع المدني يباشر وزير الداخلية يستقبل وزير الحج والعمرة الإندونيسي
حقق فريق الأهلي السعودي فوزًا كبيرًا على مضيفه الخليج بنتيجة (4 – 1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن” والأخيرة.
وافتتح ريان حامد التسجيل للأهلي عند الدقيقة السابعة، قبل أن يعزز فراس البريكان النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 33. وفي الشوط الثاني، أضاف علي السالم الهدف الثالث للأهلي بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 49، ثم اختتم ماتيوس غونسالفيس رباعية فريقه في الدقيقة 77. فيما جاء هدف الخليج الوحيد عن طريق يورغوس ماسوراس في الدقيقة 16.
وبهذا الانتصار، رفع الأهلي رصيده إلى 81 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الخليج عند 37 نقطة في المركز الحادي عشر.