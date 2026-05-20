الأهلي يفوز على الخليج برباعية في ختام دوري روشن

حقق فريق الأهلي السعودي فوزًا كبيرًا على مضيفه الخليج بنتيجة (4 – 1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن” والأخيرة.

وافتتح ريان حامد التسجيل للأهلي عند الدقيقة السابعة، قبل أن يعزز فراس البريكان النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 33. وفي الشوط الثاني، أضاف علي السالم الهدف الثالث للأهلي بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 49، ثم اختتم ماتيوس غونسالفيس رباعية فريقه في الدقيقة 77. فيما جاء هدف الخليج الوحيد عن طريق يورغوس ماسوراس في الدقيقة 16.

وبهذا الانتصار، رفع الأهلي رصيده إلى 81 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الخليج عند 37 نقطة في المركز الحادي عشر.