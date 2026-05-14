الإحصاء: تباطؤ التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7% خلال أبريل

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، تسجيل الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) في المملكة ارتفاعاً على أساس سنوي نسبته 1.7% خلال أبريل 2026، مقارنة بنظيره من العام السابق.

وتباطأ التضخم في أبريل الماضي ليسجل أدنى مستوى في نحو 15 شهراً وذلك مقارنة بنسبة 1.8% في مارس الماضي.

وأرجعت الهيئة ارتفاع معدل التضخم 1.7% على أساس سنوي بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.8%، وأسعار النقل بنسبة 1% وأسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1%.

وجاء ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 4.8%.