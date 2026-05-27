الإخلاء الطبي الجوي بوزارة الدفاع يشارك بـ4 طائرات مجهزة لخدمة ضيوف الرحمن

منشأة الجمرات.. قصة نجاح معماري بأعلى معايير الأمان والانسيابية الأمر بالمعروف تفعِّل خدمة الإشعارات المكانية للرسائل التوعوية في الحج توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق خطيب المسجد الحرام: اغتنموا أيام التشريق بالإكثار من ذكر الله تعالى وشكره خطيب المسجد النبوي: مشهد الحجيج صورة مشرقة لكمال الإسلام وجماله الملك سلمان: ندعو الله أن يجعل عيد الأضحى عيد خير وسلام واستقرار على أمتنا والعالم أجمع حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة يوم النحر المصلون يؤدون صلاة عيد الأضحى في مختلف أنحاء المملكة ضيوف الرحمن يبدؤون جمع حصى الجمرات في مشعر مزدلفة طائرة الإخلاء الطبي بوزارة الدفاع تنقل حاجًا سبعينيًا يعاني من جلطة
تشارك إدارة الإخلاء الطبي الجوي، التابعة للإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، في موسم حج هذا العام 1447هـ بأربع طائرات مجهزة؛ لتقديم خدمات إسعافية فائقة الجودة لضيوف الرحمن، ودعم عمليات نقل الحالات المرضية من مراكز الحرم والمشاعر المقدسة إلى المنشآت الصحية الملائمة، وفق خطة عمل شاملة ومتكاملة تمتد على مدار الساعة.
وتعمل هذه الطائرات بالتنسيق المباشر مع المستشفيات الميدانية والمراكز الطبية والإسعافية المنتشرة في المشاعر المقدسة؛ لضمان سرعة الاستجابة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب.
يُذكر أن أسطول الإخلاء الطبي الجوي يواصل تنفيذ عمليات نقل الحالات الصحية داخل المملكة وخارجها، في إطار منظومة الخدمات الطبية المتكاملة التي تقدمها وزارة الدفاع.