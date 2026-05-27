الإخلاء الطبي الجوي بوزارة الدفاع يشارك بـ4 طائرات مجهزة لخدمة ضيوف الرحمن

تشارك إدارة الإخلاء الطبي الجوي، التابعة للإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، في موسم حج هذا العام 1447هـ بأربع طائرات مجهزة؛ لتقديم خدمات إسعافية فائقة الجودة لضيوف الرحمن، ودعم عمليات نقل الحالات المرضية من مراكز الحرم والمشاعر المقدسة إلى المنشآت الصحية الملائمة، وفق خطة عمل شاملة ومتكاملة تمتد على مدار الساعة.

وتعمل هذه الطائرات بالتنسيق المباشر مع المستشفيات الميدانية والمراكز الطبية والإسعافية المنتشرة في المشاعر المقدسة؛ لضمان سرعة الاستجابة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب.

يُذكر أن أسطول الإخلاء الطبي الجوي يواصل تنفيذ عمليات نقل الحالات الصحية داخل المملكة وخارجها، في إطار منظومة الخدمات الطبية المتكاملة التي تقدمها وزارة الدفاع.