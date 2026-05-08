الجمعة ٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٣:١٣ مساءً
الإمارات تسجل 3 إصابات بعد اعتراض صاروخين باليستيين و3 مسيرات إيرانية
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تسجيل ثلاث إصابات، عقب اعتراض صاروخين باليستيين وثلاث طائرات مسيّرة قادمة من إيران، مؤكدة أن الدفاعات الجوية تعاملت بنجاح مع التهديدات الجوية واعترضتها قبل وصولها إلى أهدافها.

وأوضحت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية رصدت الهجمات وتعاملت معها بشكل فوري، في إطار الجاهزية العسكرية لحماية الأجواء والمنشآت الحيوية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الإصابات أو مواقع الاستهداف.

وفي السياق ذاته، أعلن دونالد ترامب، فجر الجمعة، أن اتفاق وقف إطلاق النار مع طهران لا يزال قائمًا وقيد التنفيذ، رغم التوترات الأخيرة والتطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة.

وقال ترامب، في تصريحات لشبكة ABC الأميركية، إن الضربات الانتقامية ضد أهداف إيرانية كانت “مجرد صفعة خفيفة”، في إشارة إلى محدودية الرد العسكري مقارنة بحجم التصعيد القائم.

وتأتي هذه التطورات وسط ترقب دولي لمصير التفاهمات الأمنية والسياسية بين واشنطن وطهران، في ظل استمرار التوتر الإقليمي وتبادل الرسائل العسكرية بين الطرفين.

 

 

