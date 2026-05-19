Icon

البلديات والإسكان: تشغيل 65 مركز خدمات وتهيئة 20 جسرًا بالمشاعر المقدسة لموسم حج 1447هـ Icon السفارة الأمريكية تتيح التقديم على تأشيرات كأس العالم لحاملي التذاكر في المملكة Icon هيئة الحرمين ترفع جاهزية 35 ألف سجادة بأروقة المسجد الحرام Icon من “درب زبيدة” إلى طريق مكة.. رحلة تطور تاريخية نحو منظومة حديثة ومتكاملة لخدمة ضيوف الرحمن Icon “هيئة الطرق” تنفذ أعمال تبريد الطرق في 3 مواقع بقطار المشاعر Icon إسبانيا: اعتقال نجل مؤسس “مانجو” للأزياء للاشتباه بتورطه في وفاة والده Icon تطبيق توكلنا يتيح استعراض تصاريح حج 1447هـ Icon الشؤون الإسلامية: تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة بجوامع ومساجد الحجاج بالعاصمة المقدسة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة Icon “الشؤون الدينية” تُقيم اللقاء العلمي “جهود المملكة في رعاية المنظومة الدينية بالحرمين الشريفين” Icon مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 يعزز خدماته خلال حج 1447هـ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

الإمارات: تعاملنا مع 6 مسيرات معادية حاولت استهداف مناطق حيوية

الثلاثاء ١٩ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٣ مساءً
الإمارات: تعاملنا مع 6 مسيرات معادية حاولت استهداف مناطق حيوية
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت وزارة الدفاع الإماراتية أن منظومات الدفاع الجوي استطاعت في غضون 48 ساعة الماضية التعامل مع 6 طائرات مسيرة معادية حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية في الدولة، وفقاً لبيان الدفاع الذي نشرته، اليوم.

وتمكنت الدفاعات الإماراتية تحييد “الأهداف المعادية”، وفق أعلى درجات الجاهزية والكفاءة، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو تأثير على سلامة المنشآت الحيوية.

وقالت الدفاع الإماراتية: في إطار استكمال التحقيقات المتعلقة بالاعتداء السافر على محطة براكة للطاقة النووية بتاريخ 17 مايو 2026، أكدت نتائج التتبع والرصد التقني أن الطائرات المسيرة الثلاث التي تم التعامل بنجاح مع اثنتين منها، فيما أصابت الثالثة مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي للمحطة في ذلك التاريخ، بالإضافة إلى الطائرات التي تم اعتراضها لاحقًا، كانت جميعها قادمة من الأراضي العراقية.

في سياق متصل، تؤكد وزارة الدفاع أن الإمارات تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني، وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية.

وتشدد وزارة الدفاع على الجاهزية الكاملة للقوات المسلحة للتعامل مع أي تهديدات تستهدف أمن الدولة ومقدراتها الوطنية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الإمارات: حريق إثر هجوم بمسيرة على محطة براكة النووية
العالم

الإمارات: حريق إثر هجوم بمسيرة على محطة...

العالم
السعودية تدين بأشد العبارات الاعتداء على الإمارات بمسيرات استهدفت محطة براكة للطاقة النووية
السعودية

السعودية تدين بأشد العبارات الاعتداء على الإمارات...

السعودية
الإمارات تنفي زيارة رئيس وزراء إسرائيل أو وفد عسكري إسرائيلي لأراضيها
العالم

الإمارات تنفي زيارة رئيس وزراء إسرائيل أو...

العالم