الإمارات: تعاملنا مع 6 مسيرات معادية حاولت استهداف مناطق حيوية

كشفت وزارة الدفاع الإماراتية أن منظومات الدفاع الجوي استطاعت في غضون 48 ساعة الماضية التعامل مع 6 طائرات مسيرة معادية حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية في الدولة، وفقاً لبيان الدفاع الذي نشرته، اليوم.
وتمكنت الدفاعات الإماراتية تحييد “الأهداف المعادية”، وفق أعلى درجات الجاهزية والكفاءة، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو تأثير على سلامة المنشآت الحيوية.
وقالت الدفاع الإماراتية: في إطار استكمال التحقيقات المتعلقة بالاعتداء السافر على محطة براكة للطاقة النووية بتاريخ 17 مايو 2026، أكدت نتائج التتبع والرصد التقني أن الطائرات المسيرة الثلاث التي تم التعامل بنجاح مع اثنتين منها، فيما أصابت الثالثة مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي للمحطة في ذلك التاريخ، بالإضافة إلى الطائرات التي تم اعتراضها لاحقًا، كانت جميعها قادمة من الأراضي العراقية.
في سياق متصل، تؤكد وزارة الدفاع أن الإمارات تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني، وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية.
وتشدد وزارة الدفاع على الجاهزية الكاملة للقوات المسلحة للتعامل مع أي تهديدات تستهدف أمن الدولة ومقدراتها الوطنية.