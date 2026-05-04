الاتحاد الآسيوي يعتمد تصنيف قرعة كأس آسيا 2027

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التصنيف الرسمي لقرعة كأس آسيا 2027، المقرر إقامتها في مدينة الدرعية يوم السبت المقبل، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، وسط ترقب جماهيري كبير لمعرفة ملامح المجموعات قبل انطلاق البطولة.
وشهد التصنيف الأول تواجد منتخبات السعودية واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وأوزبكستان وإيران، فيما ضم التصنيف الثاني منتخبات قطر والعراق والأردن والإمارات وعُمان وسوريا، في حين جاء في التصنيف الثالث كل من البحرين وتايلاند والصين وفلسطين وفيتنام وطاجيكستان.
أما التصنيف الرابع، فشمل منتخبات الكويت وكوريا الشمالية وقيرغيزستان وإندونيسيا وسنغافورة، إلى جانب المقعد الأخير الذي سيكون من نصيب لبنان أو اليمن، وذلك وفقًا لنتائج التصفيات، ما يزيد من حدة المنافسة المرتقبة في النسخة التي تستضيفها السعودية.