الاتحاد الأوروبى: نبحث سبل ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز

أكدت الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبى كايا كالاس أن وزراء خارجية التكتل سيبحثون خلال اجتماعهم المرتقب عقده فى وقت لاحق من اليوم الاثنين، سبل ضمان حرية الملاحة فى مضيق هرمز وفرض المزيد من العقوبات على المستوطنين اليهود فى الضفة المحتلة.
وقالت كالاس- في تغريده لها عبر موقع إكس للتواصل الاجتماعى قبل قليل: ينتظرنا يوم حافل في بروكسل، حيث سنبحث العديد من القضايا الملحة، من بين ذلك تعزيز قدرة شركائنا في منطقة غرب البلقا على الصمود أمام التحديات الراهنة واحتمالية فرض عقوبات جديدة على المسئولين عن ترحيل الأطفال الأوكرانيين.. وكذلك التركيز على ضمان حرية الملاحة في هرمز وفرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافت كالاس أن ملف تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبى وكندا يقع من ضمن أبرز القضايا المنتظر بحثها خلال اجتماع اليوم.. وكذلك سبل تعزيز العلاقات مع سوريا وعقد أول حوار سياسي رفيع المستوى مع المسئولين في دمشق.