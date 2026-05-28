الاتحاد الأوروبي يدرج كيانات وأفرادًا من المستوطنين المتطرفين على لائحة العقوبات

أعلن المجلس الأوروبي اعتماد حزمة جديدة من التدابير التقييدية ضد أربعة كيانات وثلاثة أفراد في إطار نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي العالمي المتعلق بحقوق الإنسان، مستهدفًا من وصفهم بـ”مستوطنين إسرائيليين متطرفين” ومنظمات تدعمهم، لتحمّلهم مسؤولية انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأوضح المجلس في بروكسل اليوم، أن هذه الانتهاكات تشمل المساس الجسيم بالحق في السلامة الجسدية والنفسية، والحق في الملكية، والحق في الحياة الخاصة والأسرية، وحرية الدين أو المعتقد، والحق في التعليم، مشيرًا إلى أن القرار يأتي ترجمة للاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي في 11 /مايو 2026.