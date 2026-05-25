الشؤون الإسلامية تُطلق البرنامج الدعوي بمسجد الخيف في مشعر منى الاتحاد السعودي يوضح أسباب تأخر انضمام سعود عبدالحميد لمعسكر الأخضر الهلال الأحمر يفعّل خطته التشغيلية ليوم التروية الأرصاد يدعو ضيوف الرحمن لتجنب التعرض المباشر للشمس وقت الظهيرة الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده ضيوف الرحمن يستقرون في مشعر منى يوم التروية وسط متابعة ميدانية مكثّفة السعودية تدين الهجوم الإرهابي الشنيع على القطار في باكستان الخميس.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة مدير الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني يتفقد منشآت ومراكز الرعاية المشاركة في الحج الغذاء والدواء تنصح بتناول اللحوم باعتدال
كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، أسباب تأخر انضمام سعود عبدالحميد لمعسكر الأخضر.
وقال الاتحاد السعودية، في بيان: “يود الاتحاد السعودي لكرة القدم الإيضاح بشأن تأخر انضمام اللاعب سعود عبدالحميد إلى معسكر المنتخب الوطني في المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لكأس العالم FIFA 2026، وذلك لعدم تمكنه من الوصول إلى العاصمة الرياض اليوم وفق الحجز المؤكد، إثر تعرّض مركبته الخاصة لحادثة سرقة في العاصمة الهولندية أمستردام أثناء تواجده برفقة أسرته لعقد قرانه، نتج عنها فقدانه لمقتنياته الشخصية، من بينها جواز السفر”.
وأضاف الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه يتابع بالتنسيق مع وزارة الرياضة مجريات التحقيق في القضية، إلى جانب المتابعة مع سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا، لاستخراج الوثائق اللازمة للالتحاق بالبعثة.