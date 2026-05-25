الاتحاد السعودي يوضح أسباب تأخر انضمام سعود عبدالحميد لمعسكر الأخضر

الإثنين ٢٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٢:١١ مساءً
المواطن- فريق التحرير

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، أسباب تأخر انضمام سعود عبدالحميد لمعسكر الأخضر.

وقال الاتحاد السعودية، في بيان: “يود الاتحاد السعودي لكرة القدم الإيضاح بشأن تأخر انضمام اللاعب سعود عبدالحميد إلى معسكر المنتخب الوطني في المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لكأس العالم FIFA 2026، وذلك لعدم تمكنه من الوصول إلى العاصمة الرياض اليوم وفق الحجز المؤكد، إثر تعرّض مركبته الخاصة لحادثة سرقة في العاصمة الهولندية أمستردام أثناء تواجده برفقة أسرته لعقد قرانه، نتج عنها فقدانه لمقتنياته الشخصية، من بينها جواز السفر”.

وأضاف الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه يتابع بالتنسيق مع وزارة الرياضة مجريات التحقيق في القضية، إلى جانب المتابعة مع سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا، لاستخراج الوثائق اللازمة للالتحاق بالبعثة.

