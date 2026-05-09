الاتفاق يقسو على الخليج بخماسية في دوري روشن

حقق فريق الاتفاق فوزًا كبيرًا على نظيره الخليج بنتيجة (5 – 0)، في المواجهة التي جمعتهما اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ(32) من الدوري السعودي للمحترفين.
وافتتح خالد الغنام التسجيل للاتفاق في الدقيقة الـ(25)، قبل أن يعزز جورجينيو فاينالدوم النتيجة بالهدف الثاني عند الدقيقة الـ(52)، وأضاف موسى ديمبيلي هدفين في الدقيقتين الـ(69) والـ(75)، أحدهما من ركلة جزاء، فيما اختتم فرانسيسكو كالفو خماسية الاتفاق بهدف في الدقيقة الـ(81).
وبهذا الفوز، رفع الاتفاق رصيده إلى (49) نقطة ليتقدم إلى المركز السابع في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الخليج عند (37) نقطة في المركز الحادي عشر.
«سعد الشهري حقق أعلى عدد انتصارات في تاريخ النادي 30 انتصارًا، وهو مدرب يستحق الإشادة على العمل الكبير الذي يقدّمه، ودائمًا ما يصنع نقلة.»
