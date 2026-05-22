الاستعداد المبكر رفع جاهزية أعمال الحج

أكد مدير إدارة مكاتب شؤون الحج عبدالله الشهري أن الاستعداد المبكر والتنسيق المستمر مع ممثلي الحجاج في مختلف الدول أسهما بشكل كبير في رفع جاهزية أعمال الحج وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وأوضح الشهري، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، أن التحضيرات لموسم الحج بدأت منذ الثاني عشر من شهر ذي الحجة من العام الماضي، حيث جرى تسليم ممثلي الحجاج جميع التفاصيل والترتيبات المتعلقة بالموسم الجديد في وقت مبكر.

وأشار إلى أن هذا النهج الاستباقي يعزز كفاءة التخطيط والتنظيم، ويسهم في تسهيل الإجراءات ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بخدمة الحجاج.