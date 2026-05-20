البادل تحصد فضية السيدات.. وبرونزيتان للسهام في خليجية الدوحة

الأربعاء ٢٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٤ مساءً
المواطن- فريق التحرير

حافظت المملكة على وصافة ترتيب دورة الألعاب الخليجية الرابعة المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، قبل ختام المنافسات بعد غدٍ الجمعة، بعدما رفعت رصيدها إلى 68 ميدالية متنوعة بواقع 26 ذهبية و21 فضية و21 برونزية، خلف المنتخب القطري المستضيف.

وجاءت حصيلة اليوم الأربعاء، بتتويج المنتخب السعودي للبادل بالميدالية الفضية في منافسات السيدات، عبر اللاعبات العنود يماني، وفاطمة الحربي، وباسمه الهويش، ولينا عبداللطيف، وسماهر كردي، وسارة سلهب، عقب الفوز على المنتخب القطري بنتيجة 2 – 1 في الجولة الأخيرة من المسابقة.
وفي منافسات السهام، أحرزت السعودية ميداليتين برونزيتين بواسطة حصة السريع في مسابقة القوس الأولمبي للسيدات، وعبدالرحمن الموسى في منافسات القوس الأولمبي للرجال.

وتأهلت الرامية سفانة الأحمدي إلى نهائي القوس الأولمبي للسيدات، حيث ستواجه لاعبة المنتخب القطري صباح غدٍ الخميس، فيما بلغ منصور علوي نهائي القوس الأولمبي للرجال لملاقاة منتخب الإمارات، وتأهل بلال عوضي إلى نهائي القوس المركب أمام منتخب الكويت.
وتشهد منافسات السهام غدًا الخميس، إقامة عدد من النهائيات، أبرزها نهائي القوس الأولمبي للفرق المختلط أمام قطر، ونهائي فرق السيدات للقوس الأولمبي أمام الإمارات، إضافة إلى نهائيات القوس الأولمبي للرجال، والقوس المركب للرجال والسيدات أمام الإمارات.
وفي منافسات الكاراتيه، أنهى المنتخب السعودي استعداداته للمشاركة في منافسات الدورة غدًا الخميس، عبر خمسة لاعبين هم: علي العرياني في وزن 60 كجم، وسعد السيف في وزن 67 كجم، وعلي مقري في وزن 75 كجم، وأحمد المالكي في وزن 84 كجم، وأنس الزهراني في وزن فوق 84 كجم.

