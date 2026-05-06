“البروق” تزيّن سماء قطاع سراة الباحة في مشهدٍ آسر

زيّنت ومضات البرق مساء اليوم، سماء مدينة الباحة ومحافظاتها في مشهدٍ جمالي لافتٍ جذب أنظار الأهالي والزوار، وسط تشكّلات سحابية كثيفة غطّت مساحات واسعة من الأفق، اخترقتها أضواء البرق وأصوات الرعد، إلى جانب تزايد هطول الأمطار المتفرقة، أضفى على المنطقة أجواءً طبيعية خلابة.

ومع هدوء المساء، شهدت الباحة ومرتفعاتها الجبلية، لوحة ضبابية آسرة، إذ اكتست القمم بغيوم كثيفة، مع نشاط ملحوظ للسحب الركامية الممطرة، تخللها وميض متكرر للبرق أضاء السماء على فترات متقاربة، فيما دوّت أصوات الرعد في أرجاء متفرقة، في لوحة طبيعية عكست تنوّع الحالة الجوية التي يشهده قطاع السراة بالمنطقة خلال هذه الفترة.



واستمتع أهالي وزوار الباحة بمنظر البرق الذي أنار السماء ليلًا، حيث التقط العديد منهم صورًا وفيديوهات لهذه الظاهرة الطبيعية الجميلة.

ورصدت عدسة “واس” هذه المناظر الفريدة التي جمعت بين الأمطار والأضواء والبرق والضباب وكذلك هطول الأمطار.

وتسهم الأمطار المتفرقة والضباب وومضات البرق في تشكيل مشاهد طبيعية جذابة، تعزز من مكانة المنطقة كوجهة مفضلة لمحبي الأجواء المعتدلة وعشاق المناظر الطبيعية.