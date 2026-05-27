البلديات تواصل رقابتها في المشاعر المقدسة وتتابع مواقع الحلاقة النظامية خلال يوم العيد

واصلت وزارة البلديات والإسكان، ممثلةً بأمانة العاصمة المقدسة، تنفيذ خططها التشغيلية والرقابية في المشاعر المقدسة خلال يوم عيد الأضحى، عبر تكثيف أعمال المتابعة الميدانية على مواقع الحلاقة النظامية، ضمن منظومة الخدمات البلدية المتكاملة المقدمة لضيوف الرحمن في موسم حج 1447هـ.

وشملت الجولات الرقابية متابعة التزام العاملين بالاشتراطات الصحية، والتأكد من استخدام الأدوات المعقمة والمواد أحادية الاستخدام، إلى جانب مراقبة أعمال النظافة والإصحاح البيئي داخل مواقع الحلاقة ومحيطها، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة وتوفير بيئة صحية وآمنة للحجاج خلال أداء النسك.

وكثّفت الفرق الميدانية أعمالها لمعالجة الممارسات المخالفة والحد من الحلاقة العشوائية، عبر دعم المواقع النظامية بالمراقبين الصحيين والفرق الرقابية، بما يضمن تنظيم الخدمة ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، امتدادًا للجاهزية الميدانية التي نفذتها الوزارة خلال مراحل الحج المختلفة، بدءًا من التصعيد إلى المشاعر المقدسة وحتى إعادة تهيئة مشعر منى خلال ساعات من نفرة الحجاج من عرفات.

ويأتي ذلك ضمن الجهود التشغيلية المتواصلة التي تنفذها الوزارة خلال موسم الحج، بعد نجاحها في تشغيل منظومة بلاغات مركز 940 لمعالجة آلاف البلاغات الميدانية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إلى جانب تسخير الكوادر البشرية والآليات الميدانية لخدمة ضيوف الرحمن على مدار الساعة.

وأكدت الوزارة استمرار أعمال الرقابة والمتابعة الميدانية خلال أيام التشريق، ضمن منظومة خدمية متكاملة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة للحجاج، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.