البلديات والإسكان تتابع جاهزية مشاريع البنية التحتية في المشاعر المقدسة

تواصل وزارة البلديات والإسكان ممثلةً بأمانة العاصمة المقدسة، جهودها الميدانية لمتابعة مشاريع البنية التحتية التابعة للجهات الخدمية في نطاق المشاعر المقدسة خلال موسم حج 1447هـ، عبر منظومة تنسيقية ورقابية تستهدف رفع جودة التنفيذ، وضبط أعمال الحفريات، والمحافظة على جاهزية الطرق والمرافق التي تخدم ضيوف الرحمن.

وشملت الجهود متابعة ما يقارب 1,986 تصريحًا صادرًا لمشاريع البنية التحتية، وتنفيذ أكثر من 1,260 زيارة على رخص الحفريات الصادرة، بإجمالي أطوال تجاوز 114 ألف متر، في مسار ميداني يربط أعمال الجهات الخدمية باحتياجات الحركة والخدمة والسلامة داخل المشاعر المقدسة.

ونفذت أمانة العاصمة المقدسة ما يزيد على 1,150 زيارة مسح ميداني على الشوارع، إلى جانب أكثر من 1,010 زيارات لتأكيد وضبط الجودة على مشاريع البنية التحتية، محققةً نسبة امتثال قاربت 97%، بما يعكس مستوى متقدمًا من المتابعة، ودقة في التنسيق، وحرصًا على تقليل أثر الأعمال الميدانية على الحركة والخدمات.

وتعمل أمانة العاصمة المقدسة، من خلال الإدارة العامة لتنسيق المشروعات، على مواءمة أعمال الجهات الخدمية في المشاعر المقدسة، ورفع كفاءة التنفيذ، ومتابعة الالتزام بالتصاريح والاشتراطات الفنية، بما يضمن استمرار الجاهزية البلدية في المواقع الحيوية، ويجعل كل مشروع منجز أكثر اتصالًا براحة الحاج وسلامته.

وتندرج هذه الجهود ضمن استعدادات منظومة البلديات والإسكان لموسم حج 1447هـ، وما تبذله من عمل ميداني وتنسيقي لضمان بيئة حضرية آمنة ومنظمة، تواكب شرف خدمة ضيوف الرحمن، وتدعم جودة الخدمات المقدمة لهم في رحلتهم الإيمانية.