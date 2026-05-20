البلديات والإسكان تدعو إلى تقديم الاعتراضات على المخالفات البلدية غير المسددة ولم يسبق الاعتراض عليها

دعت وزارة البلديات والإسكان إلى الاستفادة من إتاحة تقديم الاعتراضات على المخالفات البلدية غير المسددة ولم يسبق الاعتراض عليها والصادرة قبل تاريخ 1 / 11 / 2024، وذلك بما يعزز العدالة الإجرائية ويرفع كفاءة معالجة المخالفات البلدية.

وأوضحت أن الاعتراضات تُقدَّم إلكترونيًا عبر منصة “بلدي” والقنوات الرسمية التابعة للوزارة، ضمن إجراءات ميسّرة تتيح للمستفيدين التحقق من أهليتهم واستكمال طلبات الاعتراض، والتحقق من تفاصيل المخالفات، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات البلدية وتحسين تجربة المستفيدين.

وبيّنت الوزارة أنه يمكن التحقق من الأهلية وتقديم الاعتراضات على المخالفات عبر منصة “بلدي” أو من خلال الرابط: https://balady.gov.sa/ar/all-products/10634.