Icon

وزير الداخلية يرعى الحفل الختامي للمنتدى الثالث للصحة والأمن في الحج Icon كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026.. الحدث الأكبر عالميًا ينتقل من الرياض إلى باريس  Icon وزير الحج والعمرة: نضع خطة حج العام المقبل قبل انتهاء حج العام الحالي Icon سنتكوم: تحويل مسار 90 سفينة وتعطيل 4 أخرى ضمن حصار إيران بحريًا Icon في جازان.. الحجل العربي يستهل يومه في مرتفعات محافظة الداير Icon الأهلي يفوز على الخليج برباعية في ختام دوري روشن Icon تتويج الزمالك ببطولة الدوري المصري بعد الفوز على سيراميكا Icon أسقف المسجد الحرام.. إبداع هندسي يعكس تميز العمارة الإسلامية الحديثة Icon احتراق شاحنة بمحافظة بدر إثر حادث مروري والدفاع المدني يباشر Icon وزير الداخلية يستقبل وزير الحج والعمرة الإندونيسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
الصادرة قبل 1 نوفمبر 2024

البلديات والإسكان تدعو إلى تقديم الاعتراضات على المخالفات البلدية غير المسددة ولم يسبق الاعتراض عليها

الأربعاء ٢٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٢ مساءً
البلديات والإسكان تدعو إلى تقديم الاعتراضات على المخالفات البلدية غير المسددة ولم يسبق الاعتراض عليها
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دعت وزارة البلديات والإسكان إلى الاستفادة من إتاحة تقديم الاعتراضات على المخالفات البلدية غير المسددة ولم يسبق الاعتراض عليها والصادرة قبل تاريخ 1 / 11 / 2024، وذلك بما يعزز العدالة الإجرائية ويرفع كفاءة معالجة المخالفات البلدية.

وأوضحت أن الاعتراضات تُقدَّم إلكترونيًا عبر منصة “بلدي” والقنوات الرسمية التابعة للوزارة، ضمن إجراءات ميسّرة تتيح للمستفيدين التحقق من أهليتهم واستكمال طلبات الاعتراض، والتحقق من تفاصيل المخالفات، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات البلدية وتحسين تجربة المستفيدين.

وبيّنت الوزارة أنه يمكن التحقق من الأهلية وتقديم الاعتراضات على المخالفات عبر منصة “بلدي” أو من خلال الرابط: https://balady.gov.sa/ar/all-products/10634.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

البلديات والإسكان: تشغيل 65 مركز خدمات وتهيئة 20 جسرًا بالمشاعر المقدسة لموسم حج 1447هـ
السعودية

البلديات والإسكان: تشغيل 65 مركز خدمات وتهيئة...

السعودية